Юрист рассказал, как праздничные дни повлияют на зарплату в феврале

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Размер заработной платы не изменится, несмотря на то что в феврале этого года установлено 19 рабочих дней, рассказал РИА Новости юрист по трудовому праву сервиса hh.ru Александр Кузнецов.

"В феврале 2026 года установлено 19 рабочих дней, однако при окладной системе оплаты труда это не скажется на размере зарплаты. Фиксированный оклад выплачивается вне зависимости от количества рабочих дней в месяце, а его продолжительность не влияет на итоговый доход работника", - сказал Кузнецов.