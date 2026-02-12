Рейтинг@Mail.ru
В России появилось два региона со средней зарплатой свыше 200 тысяч рублей
00:43 12.02.2026 (обновлено: 06:16 12.02.2026)
В России появилось два региона со средней зарплатой свыше 200 тысяч рублей
В России появилось два региона со средней зарплатой свыше 200 тысяч рублей - РИА Новости, 12.02.2026
В России появилось два региона со средней зарплатой свыше 200 тысяч рублей
экономика, россия, чукотка, магаданская область
Экономика, Россия, Чукотка, Магаданская область
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей в ноябре 2025 года была в двух регионах России — на Чукотке и в Магаданской области, подсчитало РИА Новости по данным статистики.
Еще в ноябре 2024 года в стране не было ни одного региона с такой средней зарплатой.
В Магаданской области она составила 244 тысячи рублей против 193 тысяч годом ранее, а на Чукотке — в среднем 212 тысяч рублей, на 31 тысячу больше, чем год назад.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В конце осени прошлого года в среднем по России она была на уровне 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи годом ранее.
