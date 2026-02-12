Рейтинг@Mail.ru
СМИ: запрет на полеты в Техасе был вызван недопониманием - РИА Новости, 12.02.2026
03:39 12.02.2026
СМИ: запрет на полеты в Техасе был вызван недопониманием
СМИ: запрет на полеты в Техасе был вызван недопониманием - РИА Новости, 12.02.2026
СМИ: запрет на полеты в Техасе был вызван недопониманием
Закрытие воздушного пространства в районе международного аэропорта Эль-Пасо в Техасе было вызвано недопониманием между Федеральным управлением гражданской... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
техас
министерство обороны сша
техас
2026
в мире, техас, министерство обороны сша
В мире, Техас, Министерство обороны США
СМИ: запрет на полеты в Техасе был вызван недопониманием

CBS: запрет на полеты в Техасе был вызван недопониманием между Пентагоном и FAA

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Закрытие воздушного пространства в районе международного аэропорта Эль-Пасо в Техасе было вызвано недопониманием между Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) и Пентагоном об испытаниях оружия против беспилотников, сообщил в среду телеканал CBS со ссылкой на источники.
"Неожиданное, но кратковременное закрытие воздушного пространства в приграничном городе Эль-Пасо в Техасе было вызвано недопониманием между Федеральным управлением гражданской авиации и официальными лицами Пентагона по поводу испытаний, связанных с беспилотниками", - пишет издание, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Самолет НАСА сел на брюхо в штате Техас - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Техасе самолет НАСА не смог выпустить шасси при посадке
27 января, 23:20
Источники отметили, что испытываемой технологией был высокоэнергетический лазер, предназначенный для противодействия дронам.
Пентагон хотел провести испытания раньше запланированного, указывая на выполнение всех норм безопасности, добавили они.
Более того, источники отметили, что в ходе нескольких месяцев обсуждений и планирования испытаний управление получило гарантии того, что испытания не представляют угрозу гражданским самолетам.
Несмотря на это, утверждается, что руководитель Федерального управления гражданской авиации Брайан Бедфорд принял решение закрыть воздушное пространство во вторник вечером, не уведомив при этом Белый дом, министерство внутренней безопасности или Пентагон. Тогда же он добавил, что решение останется в силе пока разногласия по поводу норм безопасности не будут улажены.
Более того, источники среди авиалиний рассказали телеканалу, что, по их мнению, остановка полетов была вызвана тем, что управление проявило излишнюю осторожность на фоне невозможности предсказать траектории полета правительственных дронов, которые, как оказалось в итоге, летали в рамках своих обычных маршрутов.
Ранее в среду Федеральное управление гражданской авиации временно закрыло воздушное пространство в районе международного аэропорта Эль-Пасо в Техасе, указав, что ограничения продлятся до 21 февраля. Причины закрытия не сообщались.
Позднее авиационный регулятор сообщил, что все ограничения на полеты в аэропорту сняты, угрозы для гражданской авиации нет.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мексика и США усилят борьбу с использованием дронов преступниками
17 декабря 2025, 05:27
 
В миреТехасМинистерство обороны США
 
 
