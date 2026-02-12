https://ria.ru/20260212/zapad-2073874196.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 12.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:17:00+03:00
2026-02-12T12:17:00+03:00
2026-02-12T12:21:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382658_0:146:2804:1723_1920x0_80_0_0_bdcd5d37d589fa5f84410e3a079ecfe4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382658_156:0:2648:1869_1920x0_80_0_0_dd7055d37d50fd769b0e9d12603a8811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
ВСУ потеряли более 180 военнослужащих в зоне работы группировки "Запад"