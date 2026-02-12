Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 12.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 12.02.2026 (обновлено: 12:21 12.02.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 12.02.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов... РИА Новости, 12.02.2026
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

ВСУ потеряли более 180 военнослужащих в зоне работы группировки "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике украинских формирований в ряде районов Харьковской области, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Боровая, Ковалевка и Нечволодовка Харьковской области. Противник потерял до 180-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины "Казак", 15 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
