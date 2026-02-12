Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается укрепить свое влияние на Южном Кавказе, заявили в ОДКБ
10:09 12.02.2026 (обновлено: 10:25 12.02.2026)
Запад пытается укрепить свое влияние на Южном Кавказе, заявили в ОДКБ
Запад пытается укрепить свое влияние на Южном Кавказе, заявили в ОДКБ
Запад пытается укрепить свое влияние на Южном Кавказе, заявили в ОДКБ
Западные страны пытаются укрепить свое влияние на Южном Кавказе, заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков. РИА Новости, 12.02.2026
Запад пытается укрепить свое влияние на Южном Кавказе, заявили в ОДКБ

Сердюков: западные страны пытаются укрепить свое влияние на Южном Кавказе

Флаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Флаги стран ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Западные страны пытаются укрепить свое влияние на Южном Кавказе, заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.
"Особую обеспокоенность вызывает обстановка в Кавказском регионе, характеризующаяся сочетанием старых неразрешённых противоречий с новыми геополитическими вызовами. В значительной степени этому способствуют попытки западных стран укрепить свое влияние на Южном Кавказе", - заявил Сердюков.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Это безумие!" Орбан набросился на Рютте из-за слов о войне с Россией
9 февраля, 14:38
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
