В Харьковской области погиб замкомандира батальона спецназа "Ахмат"
09:53 12.02.2026
В Харьковской области погиб замкомандира батальона спецназа "Ахмат"
В Харьковской области погиб замкомандира батальона спецназа "Ахмат"
Замкомандира одного из батальонов спецназа "Ахмат" с позывным "Гром" погиб от удара украинского дрона в Харьковской области, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 12.02.2026
безопасность, харьковская область, апти алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Харьковская область, Апти Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Замкомандира одного из батальонов спецназа "Ахмат" с позывным "Гром" погиб от удара украинского дрона в Харьковской области, говорится в Telegram-канале командира подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.
«
"Вчера погиб "Гром". Наш заместитель командира батальона", - говорится в сообщении.
Уточняется, что погиб он в районе Казачьей Лопани Харьковской области от удара FPV-дрона по автомобилю.
"Ранение тяжёлое, несовместимое. Он принял удар на себя", - отмечается в сообщении.
 
БезопасностьХарьковская областьАпти АлаудиновМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
