В Харьковской области погиб замкомандира батальона спецназа "Ахмат"
В Харьковской области погиб замкомандира батальона спецназа "Ахмат" - РИА Новости, 12.02.2026
В Харьковской области погиб замкомандира батальона спецназа "Ахмат"
Замкомандира одного из батальонов спецназа "Ахмат" с позывным "Гром" погиб от удара украинского дрона в Харьковской области, говорится в Telegram-канале... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T09:53:00+03:00
2026-02-12T09:53:00+03:00
2026-02-12T09:53:00+03:00
безопасность
харьковская область
апти алаудинов
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
2026
Безопасность, Харьковская область, Апти Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Харьковской области погиб замкомандира батальона спецназа "Ахмат"
Под Харьковом при ударе дрона погиб замкомандира батальона спецназа "Ахмат"