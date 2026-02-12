Рейтинг@Mail.ru
Позиция России по ДСНВ не претерпела изменений, заявила Захарова - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 12.02.2026 (обновлено: 12:18 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/zakharova-2073872524.html
Позиция России по ДСНВ не претерпела изменений, заявила Захарова
Позиция России по ДСНВ не претерпела изменений, заявила Захарова - РИА Новости, 12.02.2026
Позиция России по ДСНВ не претерпела изменений, заявила Захарова
Позиция РФ по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которую МИД озвучил 4 февраля, не изменилась и актуальна, заявила... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:11:00+03:00
2026-02-12T12:18:00+03:00
россия
договор снв-3
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:463:2818:2048_1920x0_80_0_0_4b29bbc4693b169acf9582a4a0378b4a.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073641827.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_b0c9b8fcaa32609f87605dde3e869b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, договор снв-3, мария захарова
Россия, Договор СНВ-3, Мария Захарова
Позиция России по ДСНВ не претерпела изменений, заявила Захарова

Захарова: позиция России по ДСНВ не претерпела изменений и актуальна

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Позиция РФ по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которую МИД озвучил 4 февраля, не изменилась и актуальна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все наши тезисы, которые были сформированы в связи с истечением срока действия российско-американского договора о СНВ, были обозначены соответствующим заявлением министерства иностранных дел от 4 февраля. Они не претерпели изменений и актуальны", - сказала Захарова на брифинге.
Правительственный час с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров допустил, что США не будут отходить от показателей ДСНВ
11 февраля, 13:33
 
РоссияДоговор СНВ-3Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала