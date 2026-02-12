https://ria.ru/20260212/zakharova-2073872524.html
Позиция России по ДСНВ не претерпела изменений, заявила Захарова
Позиция России по ДСНВ не претерпела изменений, заявила Захарова - РИА Новости, 12.02.2026
Позиция России по ДСНВ не претерпела изменений, заявила Захарова
Позиция РФ по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которую МИД озвучил 4 февраля, не изменилась и актуальна, заявила... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:11:00+03:00
2026-02-12T12:11:00+03:00
2026-02-12T12:18:00+03:00
россия
договор снв-3
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:463:2818:2048_1920x0_80_0_0_4b29bbc4693b169acf9582a4a0378b4a.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073641827.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_b0c9b8fcaa32609f87605dde3e869b46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, договор снв-3, мария захарова
Россия, Договор СНВ-3, Мария Захарова
Позиция России по ДСНВ не претерпела изменений, заявила Захарова
Захарова: позиция России по ДСНВ не претерпела изменений и актуальна