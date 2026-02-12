Рейтинг@Mail.ru
Киев рассчитывает на перевооружение вместо диалога, заявила Захарова
10:36 12.02.2026
Киев рассчитывает на перевооружение вместо диалога, заявила Захарова
Режим Владимира Зеленского рассчитывает на перевооружение и продолжение конфликта вместо диалога с Россией, а в момент переговоров наращивает атаки, заявила... РИА Новости, 12.02.2026
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Режим Владимира Зеленского рассчитывает на перевооружение и продолжение конфликта вместо диалога с Россией, а в момент переговоров наращивает атаки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Аналогичен расчет режима Зеленского на перевооружение и продолжение конфликта вместо ответственного и конструктивного подхода к мирному урегулированию... Бандеровский режим продолжает терроризировать мирное население России, цинично интенсифицируя ракетно-дроновые атаки по гражданским объектам, жилым домам, медучреждениям, церквям. Причем он сознательно наращивает их в период проведения важных международных встреч по урегулированию конфликта", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
