Киев рассчитывает на перевооружение вместо диалога, заявила Захарова

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Режим Владимира Зеленского рассчитывает на перевооружение и продолжение конфликта вместо диалога с Россией, а в момент переговоров наращивает атаки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.