https://ria.ru/20260212/zakharova--2073852331.html
Захарова прокомментировала слова Макрона о подготовке диалога с Москвой
Захарова прокомментировала слова Макрона о подготовке диалога с Москвой - РИА Новости, 12.02.2026
Захарова прокомментировала слова Макрона о подготовке диалога с Москвой
У президента Франции Эммануэля Макрона, заявляющего о подготовке диалога с Москвой, дальше слов дело не идет, Россия никогда не отказывалась от контактов на... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T11:05:00+03:00
2026-02-12T11:05:00+03:00
2026-02-12T11:14:00+03:00
москва
россия
в мире
франция
эммануэль макрон
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062932127_0:56:3071:1783_1920x0_80_0_0_c73c954c9a207211a5e59f3f69e5c3b2.jpg
https://ria.ru/20260211/makron-2073739098.html
москва
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062932127_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5dda78e0cf9064bbb632c0eda79699da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, в мире, франция, эммануэль макрон, мария захарова
Москва, Россия, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова Макрона о подготовке диалога с Москвой
МИД: РФ не отказывалась от контактов, у Макрона дальше слов дело не идет