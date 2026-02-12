Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Макрона о подготовке диалога с Москвой
11:05 12.02.2026 (обновлено: 11:14 12.02.2026)
Захарова прокомментировала слова Макрона о подготовке диалога с Москвой
москва, россия, в мире, франция, эммануэль макрон, мария захарова
Москва, Россия, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Мария Захарова
© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. У президента Франции Эммануэля Макрона, заявляющего о подготовке диалога с Москвой, дальше слов дело не идет, Россия никогда не отказывалась от контактов на высшем уровне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Как это не редко бывает у наших французских коллег, дальше слов дело пока не идет. Мы никогда, еще раз подчеркну, не отказывались от контактов на высшем уровне с Парижем. Стоит напомнить, что отказ от диалога был не нашим выбором, а решением французского руководства ", - сказала она в ходе брифинга.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Сильно выиграют". Шаг Макрона по России удивил пользователей Сети
11 февраля, 18:28
 
