Россияне могут и должны чувствовать себя людьми мира, заявила Захарова
21:29 12.02.2026
Россияне могут и должны чувствовать себя людьми мира, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что можно и нужно быть человеком мира, но при этом стоит помнить, где твоя Родина, а граждане России...
россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россияне могут и должны чувствовать себя людьми мира, заявила Захарова

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что можно и нужно быть человеком мира, но при этом стоит помнить, где твоя Родина, а граждане России могут и должны чувствовать себя людьми мира.
"Можно и нужно быть человеком мира и при этом понимать, где твоя Родина и кто ты есть... Понимаете, мы же все имеем, например, свои фамилии, но при этом мы имеем одно гражданство, да? Но фамилию-то мы свою сохраняем, живем не по порядковому номеру, а по своей фамилии, имени, отчеству, по своему адресу... У всех своя стилистика, у всех свои традиции и так далее... Здесь нельзя противопоставлять эти вещи", - сказала Захарова в интервью проекту "Россия. Дети. Локтева".
Она отметила, что граждане Российской Федерации представляют разные национальности и имеют разные этнокультурные традиции, но все эти различия присутствуют в рамках одного большого и древнего государства - России.
"Мы можем и должны чувствовать себя людьми мира, потому что все вот эти искусственные, это даже не границы, а барьеры, а теперь еще и баррикады, которые построены, они (страны Запада - ред.) почему-то насаждают идеологию сегрегации... Нам не позволяли западные идеологи чувствовать себя людьми мира и считают, что могут не позволять это делать сейчас, но при этом они хотели еще отнять у нас наше исконное", - указала официальный представитель МИД.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Россиянам пытаются внушить, что они неинтересны, заявила Захарова
Вчера, 17:57
 
Россия Мария Захарова Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
