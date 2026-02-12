Россияне могут и должны чувствовать себя людьми мира, заявила Захарова

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что можно и нужно быть человеком мира, но при этом стоит помнить, где твоя Родина, а граждане России могут и должны чувствовать себя людьми мира.

"Мы можем и должны чувствовать себя людьми мира, потому что все вот эти искусственные, это даже не границы, а барьеры, а теперь еще и баррикады, которые построены, они (страны Запада - ред.) почему-то насаждают идеологию сегрегации... Нам не позволяли западные идеологи чувствовать себя людьми мира и считают, что могут не позволять это делать сейчас, но при этом они хотели еще отнять у нас наше исконное", - указала официальный представитель МИД.