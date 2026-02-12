Рейтинг@Mail.ru
Россиянам пытаются внушить, что они неинтересны, заявила Захарова - РИА Новости, 12.02.2026
17:57 12.02.2026
Россиянам пытаются внушить, что они неинтересны, заявила Захарова
Россиянам пытаются внушить, что они неинтересны, заявила Захарова
Российские фильмы будут невероятно востребованы за рубежом, вопрос заключается только в средствах доставки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.02.2026
россия, москва, мария захарова, президентский фонд культурных инициатив, общество
Россия, Москва, Мария Захарова, Президентский фонд культурных инициатив, Общество
Россиянам пытаются внушить, что они неинтересны, заявила Захарова

Захарова: российские фильмы будут невероятно востребованы за рубежом

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские фильмы будут невероятно востребованы за рубежом, вопрос заключается только в средствах доставки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг в Москве на площадке Национального центра "Россия" проходит форум в рамках кинопремии "Герои большой страны".
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Исследование Би-би-си показало рост доверия к RT
11 февраля, 18:51
"Любые запреты ведут к росту интереса. Вопрос только в средстве доставки... Надо делать ставку на интернет, пока еще есть там возможности. А там, я вас уверяю, возможности точно есть. Но поэтому я говорю, что каждый наш кинопродукт, он будет гипервостребован, если он будет переведен, если он будет предложен на платформе, будет возможность его посмотреть, скачать на языке и так далее", - сказала Захарова в ходе пленарной сессии мероприятия.
По ее словам, россиянам пытаются внушить, что они "заблокированы" и "неинтересны", но это далеко не так.
"На самом деле, у людей, у обывателей мощнейший интерес к нашей стране и особенно к современным событиям... Вы же видите, какой просто взрывной интерес по всему миру. И к кинематографу будет такой же интерес. Главное - вопрос средств доставки", - подчеркнула Захарова.
Кинопремия "Герои большой страны" учреждена Фондом развития культуры и кинематографии "Страна" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году. С тех пор она раз в два года отмечает проекты, которые показывают сильные человеческие истории, поднимают важные ценностные вопросы и создают образы героев-современников. В этом году на кинопремию были заявлены 532 проекта. В шорт-лист по критериям "индустриального качества" и "17 ценностей - образ героя" вошли 55 фильмов и сериалов.
Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В администрации президента назвали отличия отечественных героев от западных
11 февраля, 19:41
 
РоссияМоскваМария ЗахароваПрезидентский фонд культурных инициативОбщество
 
 
