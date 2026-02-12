Россиянам пытаются внушить, что они неинтересны, заявила Захарова

По ее словам, россиянам пытаются внушить, что они "заблокированы" и "неинтересны", но это далеко не так.

"На самом деле, у людей, у обывателей мощнейший интерес к нашей стране и особенно к современным событиям... Вы же видите, какой просто взрывной интерес по всему миру. И к кинематографу будет такой же интерес. Главное - вопрос средств доставки", - подчеркнула Захарова.