Россиянам пытаются внушить, что они неинтересны, заявила Захарова
Россиянам пытаются внушить, что они неинтересны, заявила Захарова - РИА Новости, 12.02.2026
Россиянам пытаются внушить, что они неинтересны, заявила Захарова
Российские фильмы будут невероятно востребованы за рубежом, вопрос заключается только в средствах доставки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:57:00+03:00
2026-02-12T17:57:00+03:00
2026-02-12T17:57:00+03:00
Россиянам пытаются внушить, что они неинтересны, заявила Захарова
Захарова: российские фильмы будут невероятно востребованы за рубежом
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Российские фильмы будут невероятно востребованы за рубежом, вопрос заключается только в средствах доставки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В четверг в Москве
на площадке Национального центра "Россия" проходит форум в рамках кинопремии "Герои большой страны".
"Любые запреты ведут к росту интереса. Вопрос только в средстве доставки... Надо делать ставку на интернет, пока еще есть там возможности. А там, я вас уверяю, возможности точно есть. Но поэтому я говорю, что каждый наш кинопродукт, он будет гипервостребован, если он будет переведен, если он будет предложен на платформе, будет возможность его посмотреть, скачать на языке и так далее", - сказала Захарова
в ходе пленарной сессии мероприятия.
По ее словам, россиянам пытаются внушить, что они "заблокированы" и "неинтересны", но это далеко не так.
"На самом деле, у людей, у обывателей мощнейший интерес к нашей стране и особенно к современным событиям... Вы же видите, какой просто взрывной интерес по всему миру. И к кинематографу будет такой же интерес. Главное - вопрос средств доставки", - подчеркнула Захарова.
Кинопремия "Герои большой страны" учреждена Фондом развития культуры и кинематографии "Страна" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
в 2021 году. С тех пор она раз в два года отмечает проекты, которые показывают сильные человеческие истории, поднимают важные ценностные вопросы и создают образы героев-современников. В этом году на кинопремию были заявлены 532 проекта. В шорт-лист по критериям "индустриального качества" и "17 ценностей - образ героя" вошли 55 фильмов и сериалов.