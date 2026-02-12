Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала идею расширения Совбеза ООН
09:02 12.02.2026
Захарова прокомментировала идею расширения Совбеза ООН
Захарова прокомментировала идею расширения Совбеза ООН
Обсуждаемое расширение Совета безопасности ООН не должно еще больше затруднить принятие и реализацию Совбезом решений, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T09:02:00+03:00
2026-02-12T09:02:00+03:00
в мире, россия, мария захарова, оон
В мире, Россия, Мария Захарова, ООН
Захарова прокомментировала идею расширения Совбеза ООН

Захарова: расширение Совбеза ООН не должно затруднить принятие решений

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Обсуждаемое расширение Совета безопасности ООН не должно еще больше затруднить принятие и реализацию Совбезом решений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В интервью RT она отметила, что о реформе Совета безопасности речь идет много лет, при этом Россия считает ключевой ее целью повышение эффективности Совбеза. Реформа ради реформы не нужна никому, подчеркнула Захарова.
"Допустим, Совбез будет увеличен, увеличено количество его членов, возможно и постоянных. Возможно, это обсуждается. Но при этом решения бы принимались еще более мучительно, менее эффективно применялись бы на практике, и вообще (в Совбезе - ред.) не обладали бы соответствующими возможностями для их реализации", - описала она негативный сценарий реформы.
