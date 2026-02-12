https://ria.ru/20260212/zaharova-2073816733.html
Захарова прокомментировала идею расширения Совбеза ООН
Захарова прокомментировала идею расширения Совбеза ООН - РИА Новости, 12.02.2026
Захарова прокомментировала идею расширения Совбеза ООН
Обсуждаемое расширение Совета безопасности ООН не должно еще больше затруднить принятие и реализацию Совбезом решений, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 12.02.2026
Захарова прокомментировала идею расширения Совбеза ООН
Захарова: расширение Совбеза ООН не должно затруднить принятие решений