Захарова предложила Гутеррешу перейти в НАТО из-за слов о Крыме и Донбассе

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу перейти на работу в НАТО или ЕС после его слов о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу.

Дипломат отметила, что Гутерреш никем не уполномочен делать заявления, совпадающие с мнением западного меньшинства, которому кажется, что только оно может решать, какой народ имеет право на референдум о выходе или вступлении в состав другого государства.