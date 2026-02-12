Рейтинг@Mail.ru
Захарова предложила Гутеррешу перейти в НАТО из-за слов о Крыме и Донбассе - РИА Новости, 12.02.2026
08:49 12.02.2026 (обновлено: 10:02 12.02.2026)
Захарова предложила Гутеррешу перейти в НАТО из-за слов о Крыме и Донбассе
Захарова предложила Гутеррешу перейти в НАТО из-за слов о Крыме и Донбассе
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу перейти на работу в НАТО или ЕС после его... РИА Новости, 12.02.2026
в мире
донбасс
россия
мария захарова
антониу гутерреш
оон
нато
евросоюз
донбасс
россия
в мире, донбасс, россия, мария захарова, антониу гутерреш, оон, нато, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Донбасс, Россия, Мария Захарова, Антониу Гутерреш, ООН, НАТО, Евросоюз, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу перейти на работу в НАТО или ЕС после его слов о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу.
"Если генеральный секретарь ООН считает, что он является спикером этой группы стран, тогда, наверное, ему нужно переходить на работу, становиться генеральным секретарем этих объединений", — сказала она в интервью телеканалу RT.
Дипломат отметила, что Гутерреш никем не уполномочен делать заявления, совпадающие с мнением западного меньшинства, которому кажется, что только оно может решать, какой народ имеет право на референдум о выходе или вступлении в состав другого государства.
Если генсек все же представляет всю ООН и обладает определенными полномочиями, то выступать с подобными высказываниями он не может, заключила Захарова.
В январе Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерреш ответил, что, с точки зрения Всемирной организации, принцип самоопределения народов неприменим к этим регионам, потому что здесь преобладает принцип территориальной целостности. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал такую позицию позором.
В миреДонбассРоссияМария ЗахароваАнтониу ГутеррешООННАТОЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
