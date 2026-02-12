Захарова предложила Гутеррешу перейти в НАТО из-за слов о Крыме и Донбассе

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу перейти на работу в НАТО или ЕС после его слов о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу.
Дипломат отметила, что Гутерреш никем не уполномочен делать заявления, совпадающие с мнением западного меньшинства, которому кажется, что только оно может решать, какой народ имеет право на референдум о выходе или вступлении в состав другого государства.
Если генсек все же представляет всю ООН и обладает определенными полномочиями, то выступать с подобными высказываниями он не может, заключила Захарова.
В январе Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерреш ответил, что, с точки зрения Всемирной организации, принцип самоопределения народов неприменим к этим регионам, потому что здесь преобладает принцип территориальной целостности. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал такую позицию позором.
