Белоусову доложили о ходе наступления Южной группировки - РИА Новости, 12.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 12.02.2026 (обновлено: 14:57 12.02.2026)
Белоусову доложили о ходе наступления Южной группировки
Белоусову доложили о ходе наступления Южной группировки
© Пресс-служба президента РоссииКомандующий Южной группировкой войск Сергей Медведев
© Пресс-служба президента России
Командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Командующий "Южной" группировкой российских войск генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову о ходе наступления группировки и действиях противника, сообщило в четверг Минобороны РФ.
Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки войск, где заслушал доклады о текущей обстановке и действиях войск.
"Командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил министру обороны РФ о ходе наступательных действий подразделений группировки и характере действий противника", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
