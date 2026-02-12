https://ria.ru/20260212/yug-2073922367.html
Белоусову доложили о ходе наступления Южной группировки
Командующий "Южной" группировкой российских войск генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову о ходе наступления группировки... РИА Новости, 12.02.2026
