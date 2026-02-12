Белоусову доложили о ходе наступления Южной группировки

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Командующий "Южной" группировкой российских войск генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову о ходе наступления группировки и действиях противника, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки войск, где заслушал доклады о текущей обстановке и действиях войск.