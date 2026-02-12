Рейтинг@Mail.ru
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 12.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 12.02.2026 (обновлено: 12:19 12.02.2026)
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 12.02.2026
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли более 120 военных, боевую бронированную машину HMMWV производства США за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск,... РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

ВСУ потеряли более 120 военных в зоне действия "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военные
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли более 120 военных, боевую бронированную машину HMMWV производства США за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Константиновка, Дмитровка, Юрковка и Никифоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке.
Специальная военная операция на Украине
 
 
