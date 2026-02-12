https://ria.ru/20260212/yug-2073874289.html
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 12.02.2026
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли более 120 военных, боевую бронированную машину HMMWV производства США за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск,... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:17:00+03:00
2026-02-12T12:17:00+03:00
2026-02-12T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053166167_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_07d694cbb622ee581ed31f915f30aac4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053166167_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_76fa1a2c085f7d13b10d7a3cabf25d9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли более 120 военных в зоне действия "Юга"