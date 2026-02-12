"Возвращение Курил". Японцы обрушились на премьера после слов о России

"Боже мой, какая трусость. Если премьер-министр Санаэ Такаити считает эту территорию японской, ей стоит проявить инициативу и отправиться на Курилы безо всякого паспорта и визы. Пусть покажет всем, как надо действовать", — предложил третий.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.