"Возвращение Курил". Японцы обрушились на премьера после слов о России
20:34 12.02.2026 (обновлено: 22:30 12.02.2026)
"Возвращение Курил". Японцы обрушились на премьера после слов о России
"Возвращение Курил". Японцы обрушились на премьера после слов о России
Читателей японской газеты Sankei Shimbun разозлило заявление японского премьер-министра Санаэ Такаити о территориальном споре с Россией. РИА Новости, 12.02.2026
в мире
япония
россия
ссср
санаэ такаити
курильские острова
япония
россия
ссср
курильские острова
"Возвращение Курил". Японцы обрушились на премьера после слов о России

Остров Шикотан
Остров Шикотан
© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
Остров Шикотан. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Читателей японской газеты Sankei Shimbun разозлило заявление японского премьер-министра Санаэ Такаити о территориальном споре с Россией.
"Это не более чем разжигание конфликта. Банальный прием. Санаэ Такаити просто мутит воду. Меня удивляет, почему потомки жителей Северных территорий не возмущены безответственным поведением премьер-министра Такаити", — написал один из пользователей.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Российский посол назвал условие для восстановления отношений с Японией
Вчера, 11:35
"К сожалению, ни о каком "возвращении" южных Курил Японии не может идти и речи. Это полностью, стопроцентно российская территория. Пора оставить бесполезные мечты", — отметил другой.
"Боже мой, какая трусость. Если премьер-министр Санаэ Такаити считает эту территорию японской, ей стоит проявить инициативу и отправиться на Курилы безо всякого паспорта и визы. Пусть покажет всем, как надо действовать", — предложил третий.
"Единственный быстрый способ Японии решить территориальный вопрос — это полностью отказаться от притязаний на южные Курилы", — заключил читатель.
Японский флаг в Токио - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Япония раскрутила спираль конфронтации в отношениях с Россией, заявил посол
Вчера, 06:10
Санаэ Такаити, выступая 7 февраля на 45-м "Общенациональном съезде с требованием возврата северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, заявила, что правительство будет упорно добиваться взаимопонимания с Россией по территориальному вопросу. Она добавила, что позиция Токио, настроенная на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, остается неизменной.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД России 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Сушификация. В Японии задерживают иностранцев, нарушающих общественный порядок - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Японии появился термин "сусификация" для задержаний иностранцев
10 февраля, 09:48
