Российский посол назвал условие для восстановления отношений с Японией

ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Главным условием для того, чтобы восстановить отношения с Россией, является отказ Японии от враждебного курса, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации Николай Ноздрев.
"Мы чётко указываем официальному Токио, что принципиальным условием для восстановления межгосударственных контактов является подкреплённый конкретными шагами отказ японских властей от враждебного курса, противоречащего коренным интересам японского народа", - заявил Ноздрев.
После введения Японией нескольких пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
