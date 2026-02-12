Рейтинг@Mail.ru
Российский посол назвал условие для восстановления отношений с Японией
11:35 12.02.2026 (обновлено: 11:36 12.02.2026)
Российский посол назвал условие для восстановления отношений с Японией
Российский посол назвал условие для восстановления отношений с Японией - РИА Новости, 12.02.2026
Российский посол назвал условие для восстановления отношений с Японией
Главным условием для того, чтобы восстановить отношения с Россией, является отказ Японии от враждебного курса, заявил в интервью РИА Новости посол Российской... РИА Новости, 12.02.2026
япония, россия, токио, в мире
Япония, Россия, Токио, В мире
Российский посол назвал условие для восстановления отношений с Японией

Ноздрев: для восстановления отношений Токио нужно отказаться от враждебности

Флаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Главным условием для того, чтобы восстановить отношения с Россией, является отказ Японии от враждебного курса, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации Николай Ноздрев.
"Мы чётко указываем официальному Токио, что принципиальным условием для восстановления межгосударственных контактов является подкреплённый конкретными шагами отказ японских властей от враждебного курса, противоречащего коренным интересам японского народа", - заявил Ноздрев.
Япония присоединилась к антироссийским санкциям с марта 2022 года, запретив въезд в страну российским государственным деятелям, заморозив счета российских организаций и компаний, введя запрет на экспорт в Россию сотен товаров.
После введения Японией нескольких пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Милитаризация Японии должна вернуть ей независимость
10 февраля, 08:00
Милитаризация Японии должна вернуть ей независимость
10 февраля, 08:00
 
Япония Россия Токио В мире
 
 
