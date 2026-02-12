Япония раскрутила спираль конфронтации в отношениях с Россией, заявил посол

ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Япония раскрутила спираль ненужной конфронтации и инициировала беспрецедентный спад в отношениях с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Токио Николай Ноздрев.

"Не мы, а именно японская сторона раскрутила спираль ненужной конфронтации и инициировала беспрецедентный спад в отношениях под предлогом событий, не имеющих с ними никакой связи", - подчеркнул глава дипмиссии.