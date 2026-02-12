Рейтинг@Mail.ru
Япония раскрутила спираль конфронтации в отношениях с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2026
06:10 12.02.2026
Япония раскрутила спираль конфронтации в отношениях с Россией, заявил посол
Япония раскрутила спираль конфронтации в отношениях с Россией, заявил посол
Япония раскрутила спираль ненужной конфронтации и инициировала беспрецедентный спад в отношениях с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Токио... РИА Новости, 12.02.2026
https://ria.ru/20260211/aktivy-2073670175.html
Япония, Россия, Токио
Япония раскрутила спираль конфронтации в отношениях с Россией, заявил посол

Посол Ноздрев: Япония раскрутила спираль конфронтации в отношениях с Россией

ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Япония раскрутила спираль ненужной конфронтации и инициировала беспрецедентный спад в отношениях с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Токио Николай Ноздрев.
"Не мы, а именно японская сторона раскрутила спираль ненужной конфронтации и инициировала беспрецедентный спад в отношениях под предлогом событий, не имеющих с ними никакой связи", - подчеркнул глава дипмиссии.
Япония присоединилась к антироссийским санкциям с марта 2022 года, запретив въезд в страну российским государственным деятелям, заморозив счета российских организаций и компаний, введя запрет на экспорт в Россию сотен товаров.
После введения Японией нескольких пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россия ответит Японии на действия со своими активами, заявил посол в Токио
