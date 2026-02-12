https://ria.ru/20260212/yaponiya-2073807042.html
Япония раскрутила спираль конфронтации в отношениях с Россией, заявил посол
Япония раскрутила спираль конфронтации в отношениях с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2026
Япония раскрутила спираль конфронтации в отношениях с Россией, заявил посол
Япония раскрутила спираль ненужной конфронтации и инициировала беспрецедентный спад в отношениях с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Токио... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T06:10:00+03:00
2026-02-12T06:10:00+03:00
2026-02-12T06:10:00+03:00
япония
россия
токио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg
https://ria.ru/20260211/aktivy-2073670175.html
япония
россия
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_54:0:2251:1648_1920x0_80_0_0_eb73d7a6c13a2bf988c7691efe5c2714.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, россия, токио
Япония раскрутила спираль конфронтации в отношениях с Россией, заявил посол
Посол Ноздрев: Япония раскрутила спираль конфронтации в отношениях с Россией
ТОКИО, 12 фев – РИА Новости. Япония раскрутила спираль ненужной конфронтации и инициировала беспрецедентный спад в отношениях с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Токио Николай Ноздрев.
"Не мы, а именно японская сторона раскрутила спираль ненужной конфронтации и инициировала беспрецедентный спад в отношениях под предлогом событий, не имеющих с ними никакой связи", - подчеркнул глава дипмиссии.
Япония
присоединилась к антироссийским санкциям с марта 2022 года, запретив въезд в страну российским государственным деятелям, заморозив счета российских организаций и компаний, введя запрет на экспорт в Россию
сотен товаров.
После введения Японией нескольких пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине
, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва
в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио
отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова
, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.