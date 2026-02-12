"Яндекс" хочет зарегистрировать два новых товарных знака

Согласно заявке, товарный знак "Я Нейромаркетолог" может использоваться для компьютерных программ, хранения документов на электронных носителях, услуг по написанию текстов - в том числе сценариев и других публикаций, ИИ-услуг, аренды доменных имен и т.д. Товарный знак "Яндекс Нейробухгалтер" может применяться в аналогичных сферах.

"Яндекс" уже имеет в своем арсенале профессиональных ИИ-помощников. Это, например, "Яндекс Нейроюрист" - он умеет отвечать на правовые вопросы, дает судебные заключения со ссылками на актуальные нормы права и судебную практику, анализирует запросы с учетом контекста из документов пользователя. Кроме того, у компании есть Yandex Neurosupport, который берет на себя рутинные задачи текстовых операторов.