Wildberries рассказал о количестве недобросовестных покупателей
Wildberries фиксирует только единичные случаи недобросовестного поведения покупателей - каждый из них разбирается отдельно, при необходимости информация... РИА Новости, 12.02.2026
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Wildberries фиксирует только единичные случаи недобросовестного поведения покупателей - каждый из них разбирается отдельно, при необходимости информация предоставляется в правоохранительные органы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в феврале в Госдуме
состоялось расширенное заседание экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете по экономической политике. Депутаты, представители крупнейших цифровых платформ, банковского сообщества, министерств и профильных ассоциаций обсудили необходимость изменений, которые ограничат возможность злоупотребления правом со стороны недобросовестных потребителей.
«
"На данный момент мы фиксируем лишь единичные случаи жалоб селлеров по теме недобросовестного поведения клиентов. Если же они подтверждаются, мы оказываем полную поддержку партнеру и в том числе предоставляем всю необходимую информацию правоохранительным органам при получении запроса от них", - сказали в пресс-службе.
Большинство покупателей совершают осознанные заказы и корректно взаимодействуют с продавцами и сервисами платформы. Для противодействия недобросовестному поведению маркетплейс улучшает алгоритмы искусственного интеллекта - это помогает качественно выявлять недобросовестное поведение на платформе и своевременно реагировать на такие действия.
Кроме того, компания находится в рабочем диалоге по инициативам, направленным на предотвращение злоупотреблений при возврате товаров.