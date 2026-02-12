Рейтинг@Mail.ru
Wildberries рассказал о количестве недобросовестных покупателей - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/wildberries-2074009323.html
Wildberries рассказал о количестве недобросовестных покупателей
Wildberries рассказал о количестве недобросовестных покупателей - РИА Новости, 12.02.2026
Wildberries рассказал о количестве недобросовестных покупателей
Wildberries фиксирует только единичные случаи недобросовестного поведения покупателей - каждый из них разбирается отдельно, при необходимости информация... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T19:02:00+03:00
2026-02-12T19:02:00+03:00
wildberries
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155118/64/1551186486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ece5d533fdbc42f410b99265111bfe0.jpg
https://ria.ru/20260206/wildberries-2072610927.html
https://ria.ru/20260109/wildberries-2066977206.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155118/64/1551186486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5460ea9487d7746382130ca7d96eded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
wildberries, госдума рф, общество
Wildberries, Госдума РФ, Общество
Wildberries рассказал о количестве недобросовестных покупателей

РИА Новости: Wildberries фиксирует единичные случаи недобросовестных покупателей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНазвание интернет-магазина Wildberries
Название интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Название интернет-магазина Wildberries . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Wildberries фиксирует только единичные случаи недобросовестного поведения покупателей - каждый из них разбирается отдельно, при необходимости информация предоставляется в правоохранительные органы, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в феврале в Госдуме состоялось расширенное заседание экспертного совета по развитию платформенной экономики при комитете по экономической политике. Депутаты, представители крупнейших цифровых платформ, банковского сообщества, министерств и профильных ассоциаций обсудили необходимость изменений, которые ограничат возможность злоупотребления правом со стороны недобросовестных потребителей.
Мраморное море - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Wildberries откроет в Турции первый отель под своим брендом
6 февраля, 09:22
«

"На данный момент мы фиксируем лишь единичные случаи жалоб селлеров по теме недобросовестного поведения клиентов. Если же они подтверждаются, мы оказываем полную поддержку партнеру и в том числе предоставляем всю необходимую информацию правоохранительным органам при получении запроса от них", - сказали в пресс-службе.

Большинство покупателей совершают осознанные заказы и корректно взаимодействуют с продавцами и сервисами платформы. Для противодействия недобросовестному поведению маркетплейс улучшает алгоритмы искусственного интеллекта - это помогает качественно выявлять недобросовестное поведение на платформе и своевременно реагировать на такие действия.
Кроме того, компания находится в рабочем диалоге по инициативам, направленным на предотвращение злоупотреблений при возврате товаров.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Wildberries назвали самые дешевые товары в 2025 году
9 января, 11:13
 
Вайлдберриз (Wildberries)Госдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала