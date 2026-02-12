Разработчики WhatsApp продолжат поддерживать его работу в России

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Разработчики WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) заявили о намерении поддерживать работу мессенджера в России.
Домен этой платформы в среду исчез из Национальной системы доменных имен из-за несоблюдения норм российского законодательства, что сделало возможным доступ к мессенджеру только при помощи VPN. К решению о блокировке WhatsApp привело нежелание корпорации Meta следовать российскому закону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Роскомнадзор последовательно вводил ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp с ноября из-за того, что мессенджер не выполнял требования для пресечения совершения преступлений.
Претензии к мессенджеру ранее возникли и за рубежом. В конце января агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ сообщало, что международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms, компанию обвинили в мошенничестве из-за наличия у нее доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp.
