Разработчики WhatsApp продолжат поддерживать его работу в России - РИА Новости, 12.02.2026
13:42 12.02.2026 (обновлено: 13:43 12.02.2026)
Разработчики WhatsApp продолжат поддерживать его работу в России
Разработчики WhatsApp продолжат поддерживать его работу в России - РИА Новости, 12.02.2026
Разработчики WhatsApp продолжат поддерживать его работу в России
Разработчики WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) заявили о намерении поддерживать работу мессенджера в России. РИА Новости, 12.02.2026
технологии, россия, дмитрий песков, whatsapp inc., федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Дмитрий Песков, WhatsApp Inc., Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Разработчики WhatsApp продолжат поддерживать его работу в России

Разработчики WhatsApp заявили о намерении поддерживать его работу в России

Логотип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Разработчики WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) заявили о намерении поддерживать работу мессенджера в России.
"Мы продолжаем делать всё возможное", - говорится в сообщении на странице WhatsApp в соцсети Х.
Домен этой платформы в среду исчез из Национальной системы доменных имен из-за несоблюдения норм российского законодательства, что сделало возможным доступ к мессенджеру только при помощи VPN. К решению о блокировке WhatsApp привело нежелание корпорации Meta следовать российскому закону, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Роскомнадзор последовательно вводил ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp с ноября из-за того, что мессенджер не выполнял требования для пресечения совершения преступлений.
Претензии к мессенджеру ранее возникли и за рубежом. В конце января агентство Блумберг со ссылкой на судебный документ сообщало, что международная группа истцов подала в суд на Meta Platforms, компанию обвинили в мошенничестве из-за наличия у нее доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дуров назвал WhatsApp небезопасным
26 января, 21:50
 
Технологии Россия Дмитрий Песков WhatsApp Inc. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
