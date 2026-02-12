https://ria.ru/20260212/whatsapp-2073887469.html
Песков объяснил блокировку WhatsApp
Песков объяснил блокировку WhatsApp - РИА Новости, 12.02.2026
Песков объяснил блокировку WhatsApp
Решение о блокировке WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) было реализовано в связи с нежеланием корпорации... РИА Новости, 12.02.2026
россия
дмитрий песков
whatsapp inc.
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
facebook
россия
Песков объяснил блокировку WhatsApp
Песков: блокировка WhatsApp связана с нежеланием Meta следовать законам