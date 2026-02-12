Песков объяснил блокировку WhatsApp

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Решение о блокировке WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) было реализовано в связи с нежеланием корпорации Meta* следовать российскому закону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.