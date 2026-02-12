Рейтинг@Mail.ru
13:20 12.02.2026
Песков объяснил блокировку WhatsApp
россия, дмитрий песков, whatsapp inc., технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook
Песков объяснил блокировку WhatsApp

Песков: блокировка WhatsApp связана с нежеланием Meta следовать законам

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Решение о блокировке WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) было реализовано в связи с нежеланием корпорации Meta* следовать российскому закону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается блокировки WhatsApp - действительно было заявление соответствующих наших властей о том, что в связи с нежеланием корпорации Meta* следовать норме и букве российского закона, действительно, было принято такое решение, и оно было реализовано", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщали, что мессенджер WhatsApp будет полностью заблокирован на территории страны, если требования законодательства России так и не будут выполнены.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Песков переадресовал в РКН вопрос о Telegram
РоссияДмитрий ПесковWhatsApp Inc.ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Facebook
 
 
