Замгубернатора Челябинской области обвинили в получении взятки
Замгубернатора Челябинской области обвинили в получении взятки - РИА Новости, 12.02.2026
Замгубернатора Челябинской области обвинили в получении взятки
Замгубернатора Челябинской области Андрей Фалейчик обвиняется в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей в период, когда он был главой Копейского... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:45:00+03:00
2026-02-12T17:45:00+03:00
2026-02-12T17:55:00+03:00
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
копейск
светлана петренко
челябинская область
россия
копейск
Замгубернатора Челябинской области обвинили в получении взятки
Замгубернатора Челябинской области обвинили в получении взятки на 1,8 млн руб