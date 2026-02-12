Рейтинг@Mail.ru
Замгубернатора Челябинской области обвинили в получении взятки
17:45 12.02.2026
Замгубернатора Челябинской области обвинили в получении взятки
Замгубернатора Челябинской области Андрей Фалейчик обвиняется в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей в период, когда он был главой Копейского... РИА Новости, 12.02.2026
происшествия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
копейск
светлана петренко
происшествия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, копейск, светлана петренко
Происшествия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Копейск, Светлана Петренко
Замгубернатора Челябинской области обвинили в получении взятки

Замгубернатора Челябинской области обвинили в получении взятки на 1,8 млн руб

© Фото : соцсети Андрея ФалейчикаАндрей Фалейчик
Андрей Фалейчик - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : соцсети Андрея Фалейчика
Андрей Фалейчик. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Замгубернатора Челябинской области Андрей Фалейчик обвиняется в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей в период, когда он был главой Копейского городского округа, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Фалейчику предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,88 миллиона рублей в период 2021-2023 годов в должности главы городского округа Копейск от директора одной из коммерческих организаций за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря "Юность", - сказала она
Петренко добавила, что в отношении Фалейчика планируется избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.
Илья Бронштейн в суде - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Бывшего министра образования Подмосковья ждет суд за взятки
ПроисшествияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКопейскСветлана Петренко
 
 
