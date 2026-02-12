Замгубернатора Челябинской области обвинили в получении взятки

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Замгубернатора Челябинской области Андрей Фалейчик обвиняется в получении взятки в размере 1,8 миллиона рублей в период, когда он был главой Копейского городского округа, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.