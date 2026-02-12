https://ria.ru/20260212/vzryvy-2073795781.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 12.02.2026
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Одессе на фоне воздушной тревоги в некоторых частях Одесской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.02.2026
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы