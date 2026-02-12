https://ria.ru/20260212/vzryv-2074025046.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 12.02.2026
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг вечером в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
украина
сумская область
