МВД опровергло сообщения о взрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 12.02.2026
11:23 12.02.2026 (обновлено: 11:28 12.02.2026)
МВД опровергло сообщения о взрыве автомобиля в Москве
МВД опровергло сообщения о взрыве автомобиля в Москве
Информация о взрыве автомобиля на западе Москвы не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 12.02.2026
авто, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Авто, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД опровергло сообщения о взрыве автомобиля в Москве

МВД опровергло сообщения о взрыве автомобиля на западе Москвы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоследствия возгорания легкового автомобиля на парковке на западе Москвы
Последствия возгорания легкового автомобиля на парковке на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Последствия возгорания легкового автомобиля на парковке на западе Москвы
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Информация о взрыве автомобиля на западе Москвы не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Распространенная в медиапространстве информация о взрыве автомобиля на территории Западного административного округа столицы не соответствует действительности", - написала она в своем канале на платформе Max.
Волк добавила, что возгорание транспортного средства 2001 года выпуска ликвидировано, пострадавших нет.
Она также призвала представителей СМИ и блогеров воздержаться от распространения недостоверной информации, а за комментариями обращаться в пресс-службы соответствующих ведомств.
Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщали, что в Москве на Рябиновой улице на парковке взорвался автомобиль.
На юге Москвы мужчина перегородил дорогу и выстрелил в автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
На юге Москвы мужчина несколько раз выстрелил в автомобиль
26 января, 09:18
 
АвтоМоскваИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
