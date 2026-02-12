https://ria.ru/20260212/vzryv-2073858718.html
МВД опровергло сообщения о взрыве автомобиля в Москве
МВД опровергло сообщения о взрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 12.02.2026
МВД опровергло сообщения о взрыве автомобиля в Москве
Информация о взрыве автомобиля на западе Москвы не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 12.02.2026
МВД опровергло сообщения о взрыве автомобиля в Москве
МВД опровергло сообщения о взрыве автомобиля на западе Москвы