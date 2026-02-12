Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени произошел взрыв газа в авто в гаражном кооперативе, есть погибший - РИА Новости, 12.02.2026
10:38 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/vzryv-2073840254.html
В Тюмени произошел взрыв газа в авто в гаражном кооперативе, есть погибший
Вспышка газовоздушной смеси в результате утечки из газобаллонного оборудования произошла в автомобиле на втором этаже двухэтажного гаражного кооператива в... РИА Новости, 12.02.2026
происшествия
тюмень
тюменская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюмень
тюменская область
россия
происшествия, тюмень, тюменская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тюмень, Тюменская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюмени произошел взрыв газа в авто в гаражном кооперативе, есть погибший

В Тюмени один человек погиб при взрыве газа в машине в гаражном кооперативе

© Фото : МЧС Тюменской области/TelegramНа месте вспышки газовоздушной смеси в автомобиле на втором этаже двухэтажного гаражного кооператива в Тюмени
На месте вспышки газовоздушной смеси в автомобиле на втором этаже двухэтажного гаражного кооператива в Тюмени - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : МЧС Тюменской области/Telegram
На месте вспышки газовоздушной смеси в автомобиле на втором этаже двухэтажного гаражного кооператива в Тюмени
ТЮМЕНЬ, 12 янв - РИА Новости. Вспышка газовоздушной смеси в результате утечки из газобаллонного оборудования произошла в автомобиле на втором этаже двухэтажного гаражного кооператива в Тюмени, один человек погиб, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.
"Двенадцатого февраля в восьмом часу утра (после 5.00 мск) поступило сообщение о происшествии в гаражном кооперативе "Суходольская-1" в Тюмени. По предварительной информации, произошла вспышка газовоздушной смеси в результате утечки из газобаллонного оборудования в автомобиле на втором этаже двухэтажного гаража, без последующего горения. Погиб один человек, травмированных нет", - указано в сообщении.
Предварительная площадь повреждения 100 квадратных метров. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Сотрудники подразделений главного управления МЧС России по Тюменской области при помощи техники ликвидируют последствия происшествия.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В Новосибирске мужчина пострадал при взрыве газового баллончика
ПроисшествияТюменьТюменская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
