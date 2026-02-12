https://ria.ru/20260212/vzryv-2073840254.html
В Тюмени произошел взрыв газа в авто в гаражном кооперативе, есть погибший
В Тюмени произошел взрыв газа в авто в гаражном кооперативе, есть погибший
Вспышка газовоздушной смеси в результате утечки из газобаллонного оборудования произошла в автомобиле на втором этаже двухэтажного гаражного кооператива в... РИА Новости, 12.02.2026
В Тюмени один человек погиб при взрыве газа в машине в гаражном кооперативе