В Тюмени произошел взрыв газа в авто в гаражном кооперативе, есть погибший

ТЮМЕНЬ, 12 янв - РИА Новости. Вспышка газовоздушной смеси в результате утечки из газобаллонного оборудования произошла в автомобиле на втором этаже двухэтажного гаражного кооператива в Тюмени, один человек погиб, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.