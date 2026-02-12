Названа причина взрыва в Киеве

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрыв в Киеве, который прозвучал ранее, произошел из-за газовой установки в машине, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на представителя украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Павла Петрова.

В ночь на четверг телеканал сообщал о взрыве в украинской столице.

Телеканал "Общественное" уточняет, что взрыв произошел в 22.20 по местному времени (23.20 мск) в Голосеевском районе города.