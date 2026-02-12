https://ria.ru/20260212/vzryv-2073791162.html
Названа причина взрыва в Киеве
Названа причина взрыва в Киеве - РИА Новости, 12.02.2026
Названа причина взрыва в Киеве
Взрыв в Киеве, который прозвучал ранее, произошел из-за газовой установки в машине, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на представителя... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T00:48:00+03:00
2026-02-12T00:48:00+03:00
2026-02-12T01:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
павел петров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559514_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_824739147fc2c60c656d1edabceed715.jpg
https://ria.ru/20260212/vzryv-2073789469.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559514_105:126:1075:853_1920x0_80_0_0_ce35ff91679ce5e9955a0a52bf7fa659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, павел петров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Павел Петров
Названа причина взрыва в Киеве
Взрыв в Киеве произошел из-за газовой установки в машине
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрыв в Киеве, который прозвучал ранее, произошел из-за газовой установки в машине, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на представителя украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Павла Петрова.
В ночь на четверг телеканал сообщал о взрыве в украинской столице.
Телеканал "Общественное" уточняет, что взрыв произошел в 22.20 по местному времени (23.20 мск) в Голосеевском районе города.
"Представитель ГСЧС Киева Павел Петров
сообщил..., что произошел взрыв газовой установки в автомобиле", - заявил телеканал.
Уточняется, что на месте происшествия работают "следственно-оперативная группа" и спасатели.