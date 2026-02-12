Названы вида налоговых вычетов, доступных россиянам в упрощенном порядке

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Россияне, которые платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и находятся в России не менее 183 дней в году, имеют право на получение налоговых вычетов в 2026 году, в том числе в упрощенном порядке, рассказал РИА Новости налоговый адвокат Андрей Костин.

"В зависимости от размера заработка работодатель самостоятельно удерживает из зарплаты работника НДФЛ в размере от 13% (для доходов до 2,4 миллиона рублей в год) до 22% (для доходов более 50 миллионов рублей в год). И удержанные суммы НДФЛ россияне могут вернуть из государственного бюджета в виде налогового вычета", - сказал Костин.

Он напомнил, что в 2026 будет продолжен механизм автоматического начисления вычетов. "Не нужно собирать справки по различным инстанциям – заявление на налоговый вычет формируется и подписывается в личном кабинете гражданина на сайте Федеральной налоговой службы РФ", - пояснил юрист.

Он перечислил виды вычетов, которые можно получить в упрощенном порядке: это имущественные налоговые вычеты при покупке или строительстве жилья; вычеты на социальные расходы (лечение, обучение, спорт); на проценты по ипотеке; инвестиционные вычеты на негосударственное пенсионное страхование, добровольные взносы и накопительную часть пенсии, на страхование жизни и ДМС, а также на внесение личных средств на ИИС и доходы по нему.

ФНС уточнили, что предельный размер вычетов ограничен Налоговым кодексом. Так, при покупке дома можно вычесть из налоговой базы до 2 миллионов рублей соответствующих расходов. То есть, если налогоплательщик платит НДФЛ по ставке 13%, он может вернуть себе до 260 тысяч рублей.

Предельный вычет на уплаченные по ипотеке проценты составляет 3 миллиона рублей, то есть при ставке НДФЛ 13% можно вернуть до 390 тысяч рублей. Эти вычеты можно получить только один раз.

Социальные вычеты позволяют вычесть из налоговой базы до 400 тысяч рублей. При налоговой ставке 13% это 19,5 тысячи рублей. А предельный размер инвестиционного вычета составляет 400 тысяч рублей, он позволяет вернуть до 52 тысяч рублей налогов при ставке 13%. Социальные и инвестиционные вычеты предоставляются ежегодно.

"Для оформления вычета достаточно подписать предзаполненное заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России", - напомнил Костин.