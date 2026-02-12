Рейтинг@Mail.ru
Выборы на Украине должны быть частью плана урегулирования, считает Мирошник - РИА Новости, 12.02.2026
01:13 12.02.2026
Выборы на Украине должны быть частью плана урегулирования, считает Мирошник
Выборы на Украине должны быть частью плана урегулирования, считает Мирошник

Родион Мирошник
Родион Мирошник
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Проведение любых электоральных процедур на Украине должно быть частью общего плана по урегулированию, такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее в среду газета Financial Times сообщала, что Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Позже Зеленский опроверг информацию о намерении огласить дату проведения выборов на Украине 24 февраля и вновь начал выдвигать условия для того, чтобы они состоялись.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Захарова обвинила Зеленского в глумлении над украинцами
"Во-первых, такая договоренность сначала должна быть - только пока такой договоренности нет. То есть и проведение выборов, референдумов, и любых электоральных процедур - это часть общего плана. Самостоятельно ее существование на процесс урегулирования и прекращения конфликта не влияет. То есть это (должно быть - ред.) только в общей последовательности целого набора действий, которые должны привести к урегулированию", - сказал Мирошник газете "Известия".
По его словам, Украина может самостоятельно организовать выборы или референдум, но если Киев хочет, чтобы это было в рамках полноценного процесса урегулирования конфликта, то это должен быть один из пунктов договоренности, в которую должны входить еще и вопросы безопасности, денацификации и демилитаризации.
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и отмечал, что его рейтинг опустился до 4%.
После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Украина не может далее отодвигать президентские выборы, заявил сенатор
