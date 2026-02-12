МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Проведение любых электоральных процедур на Украине должно быть частью общего плана по урегулированию, такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

После заявлений американского лидера Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, сообщил, что готов провести выборы, но потребовал у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" их проведения.