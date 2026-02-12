В сербской армии создадут подразделения роботов, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что уже через год хочет создать большие подразделения роботов и беспилотных платформ и дронов в армии Сербии.

Вучич 2 февраля обещал развернуть в Сербии массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде, после того как с послом КНР Ли Мином посетил презентацию компании-производителя AGIBOT.

"Хочу, чтобы мы формировали большие и значительные подразделения армии из роботов, беспилотных платформ и машин, как у нас уже есть с летательными аппаратами. Нам прибывает пополнение – новые большие БПЛА и так далее. Так что у людей будет возможность, мы опять это покажем в апреле или мае. Или на Видовдан (праздник Святого Вита, 28 июня – ред.), как договоримся", - сказал он журналистам на полях визита в Турцию

Он добавил, что речь идет о "батальонах роботов-псов, человекоподобных и всех остальных роботов".

"Все на меня смотрят, как будто я – сумасшедший, но я вообще не сумасшедший, все это сможете увидеть меньше, чем через год", - подчеркнул сербский лидер.