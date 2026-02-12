https://ria.ru/20260212/vuchich-2074047444.html
В сербской армии создадут подразделения роботов, заявил Вучич
В сербской армии создадут подразделения роботов, заявил Вучич - РИА Новости, 12.02.2026
В сербской армии создадут подразделения роботов, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что уже через год хочет создать большие подразделения роботов и беспилотных платформ и дронов в армии Сербии. РИА Новости, 12.02.2026
БЕЛГРАД, 12 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что уже через год хочет создать большие подразделения роботов и беспилотных платформ и дронов в армии Сербии.
Вучич
2 февраля обещал развернуть в Сербии
массовое производство роботов и представить тысячи экземпляров на следующем военном параде, после того как с послом КНР
Ли Мином посетил презентацию компании-производителя AGIBOT.
"Хочу, чтобы мы формировали большие и значительные подразделения армии из роботов, беспилотных платформ и машин, как у нас уже есть с летательными аппаратами. Нам прибывает пополнение – новые большие БПЛА и так далее. Так что у людей будет возможность, мы опять это покажем в апреле или мае. Или на Видовдан (праздник Святого Вита, 28 июня – ред.), как договоримся", - сказал он журналистам на полях визита в Турцию
.
Он добавил, что речь идет о "батальонах роботов-псов, человекоподобных и всех остальных роботов".
"Все на меня смотрят, как будто я – сумасшедший, но я вообще не сумасшедший, все это сможете увидеть меньше, чем через год", - подчеркнул сербский лидер.
Президент Сербии заявил в конце января о рекордных отчислениях на оборону Сербии в размере 2,65% ВВП, более 54% этой суммы приходится на инвестиции в вооруженные силы. Вучич также сообщил в начале января, что власти Сербии планируют за 1,5 года удвоить обороноспособность армии, на 30% увеличить личный состав и на 100% – огневую мощь.