Хуснуллин рассказал о повреждениях Белгорода после атак ВСУ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Энергосистема Белгорода получила серьезные повреждения в результате последних обстрелов, принимаются все возможные меры для оперативной ликвидации последствий, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.