Хуснуллин рассказал о повреждениях Белгорода после атак ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 12.02.2026
Хуснуллин рассказал о повреждениях Белгорода после атак ВСУ
Хуснуллин рассказал о повреждениях Белгорода после атак ВСУ
Хуснуллин рассказал о повреждениях Белгорода после атак ВСУ
Энергосистема Белгорода получила серьезные повреждения в результате последних обстрелов, принимаются все возможные меры для оперативной ликвидации последствий,... РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
россия
белгородская область
марат хуснуллин
белгород
россия
белгородская область
Хуснуллин рассказал о повреждениях Белгорода после атак ВСУ

Хуснуллин: энергосистема Белгорода получила серьезные повреждения из-за атак ВСУ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Энергосистема Белгорода получила серьезные повреждения в результате последних обстрелов, принимаются все возможные меры для оперативной ликвидации последствий, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.
Хуснуллин в Белгородской области провел освещении, где обсуждались меры поддержки для области.
"На инфраструктуру региона идет беспрецедентная атака противника. Серьезные повреждения получила энергосистема в результате последних обстрелов, что затронуло порядка 78 тысяч жителей Белгорода. Команда губернатора Вячеслава Владимировича Гладкова, федеральные структуры, ресурсоснабжающие организации максимально делают все возможное для оперативной ликвидации последствий", - написал Хуснуллин в своем канале на платформе Max.
Вице-премьер уточнил, что для ликвидации последствий повреждения энергосистемы были сформированы запасы резервных источников снабжения электроэнергией, функционируют свыше 330 аварийных бригад и более 400 единиц спецтехники.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В ВСУ планируют создать новый род войск из-за проблем с ПВО
Вчера, 13:49
 
