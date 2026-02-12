Хуснуллин рассказал о повреждениях Белгорода после атак ВСУ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Энергосистема Белгорода получила серьезные повреждения в результате последних обстрелов, принимаются все возможные меры для оперативной ликвидации последствий, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам рабочей поездки в регион.
Хуснуллин в Белгородской области провел освещении, где обсуждались меры поддержки для области.
"На инфраструктуру региона идет беспрецедентная атака противника. Серьезные повреждения получила энергосистема в результате последних обстрелов, что затронуло порядка 78 тысяч жителей Белгорода. Команда губернатора Вячеслава Владимировича Гладкова, федеральные структуры, ресурсоснабжающие организации максимально делают все возможное для оперативной ликвидации последствий", - написал Хуснуллин в своем канале на платформе Max.
Вице-премьер уточнил, что для ликвидации последствий повреждения энергосистемы были сформированы запасы резервных источников снабжения электроэнергией, функционируют свыше 330 аварийных бригад и более 400 единиц спецтехники.