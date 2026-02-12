Рейтинг@Mail.ru
Пленный ВСУ рассказал, сколько стоит побег через санчасть во Львове - РИА Новости, 12.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 12.02.2026
Пленный ВСУ рассказал, сколько стоит побег через санчасть во Львове
Пленный ВСУ рассказал, сколько стоит побег через санчасть во Львове
Побег через санчасть во Львове стоит украинским военнослужащим от 5 тысяч долларов, рассказал пленный военный ВСУ 81-й аэромобильной бригады ВСУ Игорь Гуцул. РИА Новости, 12.02.2026
Пленный ВСУ рассказал, сколько стоит побег через санчасть во Львове

Пленный Гуцул: побег через санчасть во Львове стоит от 5 тысяч долларов

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Побег через санчасть во Львове стоит украинским военнослужащим от 5 тысяч долларов, рассказал пленный военный ВСУ 81-й аэромобильной бригады ВСУ Игорь Гуцул.
Видео с попавшим в плен десантником имеется в распоряжении РИА Новости.
"Бежать можно было, но за деньги. Можно было остаться в "учебке" или уехать домой через санчасть – чтобы потом сбежать. До Львова довозили до санчасти. Я слышал суммы. Это от "пятерки" (пять тысяч – ред.) долларов", - рассказал Гуцул.
По его словам, летом прошлого года его схватили на улице сотрудники полиции и территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы).
