https://ria.ru/20260212/vsu-2074028275.html
Пленный ВСУ рассказал, сколько стоит побег через санчасть во Львове
Пленный ВСУ рассказал, сколько стоит побег через санчасть во Львове - РИА Новости, 12.02.2026
Пленный ВСУ рассказал, сколько стоит побег через санчасть во Львове
Побег через санчасть во Львове стоит украинским военнослужащим от 5 тысяч долларов, рассказал пленный военный ВСУ 81-й аэромобильной бригады ВСУ Игорь Гуцул. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T21:09:00+03:00
2026-02-12T21:09:00+03:00
2026-02-12T21:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
львов
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20260211/vsu-2073555551.html
львов
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, львов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Украина
Пленный ВСУ рассказал, сколько стоит побег через санчасть во Львове
Пленный Гуцул: побег через санчасть во Львове стоит от 5 тысяч долларов