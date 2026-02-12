Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы рассказали, как в ВСУ скрывают число погибших
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 12.02.2026
Российские бойцы рассказали, как в ВСУ скрывают число погибших
Российские бойцы рассказали, как в ВСУ скрывают число погибших - РИА Новости, 12.02.2026
Российские бойцы рассказали, как в ВСУ скрывают число погибших
Командир 15-й бригады Нацгвардии Украины "Кара-Даг" Александр Букатар скрывает большие потери в Харьковской области, записывая убитых в дезертиры, сообщили РИА... РИА Новости, 12.02.2026
Российские бойцы рассказали, как в ВСУ скрывают число погибших

РИА Новости: командир бригады Нацгвардии Украины записывает убитых в дезертиры

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Командир 15-й бригады Нацгвардии Украины "Кара-Даг" Александр Букатар скрывает большие потери в Харьковской области, записывая убитых в дезертиры, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Комбриг Александр Букатар разработал методику, как скрыть большие потери. Так как количество без вести пропавших росло очень быстро, было решено записывать потери в список СЗЧ (дезертиры – ред.)", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что какое-то время эта схема позволяла экономить бюджет. Родственникам погибших говорили, что украинский военный ушел "в самоволку".
"Но накопилось критическое число ушедших в СЗЧ - их стало больше, чем в строю. Начали задавать неудобные вопросы", - сообщили в силовых структурах.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
