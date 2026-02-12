https://ria.ru/20260212/vsu-2073957470.html
Российские бойцы рассказали, как в ВСУ скрывают число погибших
Российские бойцы рассказали, как в ВСУ скрывают число погибших - РИА Новости, 12.02.2026
Российские бойцы рассказали, как в ВСУ скрывают число погибших
Командир 15-й бригады Нацгвардии Украины "Кара-Даг" Александр Букатар скрывает большие потери в Харьковской области, записывая убитых в дезертиры, сообщили РИА... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T16:49:00+03:00
2026-02-12T16:49:00+03:00
2026-02-12T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073363765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_820ad6d42ba427eef722137ce7a0660c.jpg
https://ria.ru/20260210/vsu-2073485146.html
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073363765_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_08b8381ca5655b7e471af3d961b211d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы рассказали, как в ВСУ скрывают число погибших
РИА Новости: командир бригады Нацгвардии Украины записывает убитых в дезертиры
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Командир 15-й бригады Нацгвардии Украины "Кара-Даг" Александр Букатар скрывает большие потери в Харьковской области, записывая убитых в дезертиры, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Комбриг Александр Букатар разработал методику, как скрыть большие потери. Так как количество без вести пропавших росло очень быстро, было решено записывать потери в список СЗЧ (дезертиры – ред.)", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что какое-то время эта схема позволяла экономить бюджет. Родственникам погибших говорили, что украинский военный ушел "в самоволку".
"Но накопилось критическое число ушедших в СЗЧ - их стало больше, чем в строю. Начали задавать неудобные вопросы", - сообщили в силовых структурах.