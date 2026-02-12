Российские бойцы рассказали, как в ВСУ скрывают число погибших

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Командир 15-й бригады Нацгвардии Украины "Кара-Даг" Александр Букатар скрывает большие потери в Харьковской области, записывая убитых в дезертиры, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Комбриг Александр Букатар разработал методику, как скрыть большие потери. Так как количество без вести пропавших росло очень быстро, было решено записывать потери в список СЗЧ (дезертиры – ред.)", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что какое-то время эта схема позволяла экономить бюджет. Родственникам погибших говорили, что украинский военный ушел "в самоволку".