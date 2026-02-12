Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ планируют создать новый род войск из-за проблем с ПВО - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/vsu-2073899005.html
В ВСУ планируют создать новый род войск из-за проблем с ПВО
В ВСУ планируют создать новый род войск из-за проблем с ПВО - РИА Новости, 12.02.2026
В ВСУ планируют создать новый род войск из-за проблем с ПВО
Новый род войск в помощь не справляющейся со своими задачами противовоздушной обороне (ПВО) намерены создать в украинской армии, сообщил главнокомандующий ВСУ... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T13:49:00+03:00
2026-02-12T13:49:00+03:00
в мире
россия
украина
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
facebook
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
https://ria.ru/20260207/ukraina-2072847457.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, facebook, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), f-16
В мире, Россия, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Facebook, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), F-16
В ВСУ планируют создать новый род войск из-за проблем с ПВО

Сырский: ВСУ создадут новый род войск в помощь не справляющейся с задачами ПВО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Новый род войск в помощь не справляющейся со своими задачами противовоздушной обороне (ПВО) намерены создать в украинской армии, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Система ПВО функционирует в чрезвычайно сложных условиях… В течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%... Повышаем эффективность беспилотной составляющей ПВО… Планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов", - написал Сырский в социальной сети Facebook*.
Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России в декабре заявило, что находящиеся в распоряжении Украины мобильные группы ПВО и немногочисленные F-16 не справляются с перехватом российских воздушных целей.
В сентябре 2025 года Владимир Зеленский признал, что ни у кого в мире нет столько ракет, чтобы сбивать все возможные дроны РФ.
В августе тогдашний председатель украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявлял, что подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий РФ и российских систем подавления украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самоходно-артиллерийская установка 2С23 Нона-СВК группировки войск Центр ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
"Зона смерти". Сырский пожаловался на ситуацию на фронте
7 февраля, 07:45
 
В миреРоссияУкраинаАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныFacebookСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)F-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала