В ВСУ планируют создать новый род войск из-за проблем с ПВО

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Новый род войск в помощь не справляющейся со своими задачами противовоздушной обороне (ПВО) намерены создать в украинской армии, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Система ПВО функционирует в чрезвычайно сложных условиях… В течение последних двух лет эффективность ПВО держится на уровне около 74%... Повышаем эффективность беспилотной составляющей ПВО… Планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, который будет отвечать за прикрытие важных объектов", - написал Сырский в социальной сети Facebook*.
В сентябре 2025 года Владимир Зеленский признал, что ни у кого в мире нет столько ракет, чтобы сбивать все возможные дроны РФ.
В августе тогдашний председатель украинского центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов заявлял, что подразделения противовоздушной обороны ВСУ теряют эффективность на фоне усовершенствования беспилотных технологий РФ и российских систем подавления украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
