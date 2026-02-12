https://ria.ru/20260212/vsu-2073882938.html
ВСУ нанесли серию ударов по Херсонской области
Украинские войска нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Киевские террористы вновь атаковали гражданскую инфраструктуру на левобережье Херсонской области", - написал Сальдо
в своем Telegram-канале
.
В частности, по его словам, в Раденске беспилотниками повреждены дома и грузовой автомобиль, в Голой Пристани - два частных жилых дома.
Губернатор подчеркнул, что под удары противника попали и другие населенные пункты области.