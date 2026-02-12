Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли серию ударов по Херсонской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 12.02.2026
ВСУ нанесли серию ударов по Херсонской области
ВСУ нанесли серию ударов по Херсонской области - РИА Новости, 12.02.2026
ВСУ нанесли серию ударов по Херсонской области
Украинские войска нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
ВСУ нанесли серию ударов по Херсонской области

ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Последствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Киевские террористы вновь атаковали гражданскую инфраструктуру на левобережье Херсонской области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В частности, по его словам, в Раденске беспилотниками повреждены дома и грузовой автомобиль, в Голой Пристани - два частных жилых дома.
Губернатор подчеркнул, что под удары противника попали и другие населенные пункты области.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в 147 районах
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
