В Белгородской области мужчина погиб при целенаправленной атаке дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина погиб при целенаправленной атаке дрона ВСУ
Мирный житель погиб от целенаправленного удара украинского дрона в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
грайворон
белгородская область
2026
В Белгородской области мужчина погиб при целенаправленной атаке дрона ВСУ
