В Белгородской области мужчина погиб при целенаправленной атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Мирный житель погиб от целенаправленного удара украинского дрона в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что на месте атаки повреждено частное домовладение, в доме посечён фасад, выбиты окна и пострадала хозпостройка.