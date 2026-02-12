https://ria.ru/20260212/vsu-2073833214.html
ВСУ ударили по энергообъектам Запорожской области
ВСУ ударили по энергообъектам Запорожской области - РИА Новости, 12.02.2026
ВСУ ударили по энергообъектам Запорожской области
Украинские войска ударили по энергообъектам Запорожской области, обесточены город Пологи и населенные пункты округа, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 12.02.2026
ВСУ ударили по энергообъектам Запорожской области
В Пологах Запорожской области пропал свет после удара ВСУ по энергообъектам