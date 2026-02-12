Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по энергообъектам Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 12.02.2026
ВСУ ударили по энергообъектам Запорожской области
ВСУ ударили по энергообъектам Запорожской области
ВСУ ударили по энергообъектам Запорожской области
Украинские войска ударили по энергообъектам Запорожской области, обесточены город Пологи и населенные пункты округа, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
евгений балицкий
в мире, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий
ВСУ ударили по энергообъектам Запорожской области

В Пологах Запорожской области пропал свет после удара ВСУ по энергообъектам

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости. Украинские войска ударили по энергообъектам Запорожской области, обесточены город Пологи и населенные пункты округа, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате атаки противника на энергетические объекты Запорожской области город Пологи и населенные пункты Пологовского муниципального округа находятся без электроснабжения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, бригады энергетиков уже приступили к ремонтным работам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
