Российские военные поразили резервы ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Расчеты ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо" нанесли удар по району сосредоточения резервов ВСУ на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также реактивную систему залпового огня и до 20 единиц грузовой автомобильной техники", — сказал собеседник агентства.

Удар пришелся по району у поселка Печенеги, добавил он.

На этом участке фронта действуют подразделения группировок "Север" и "Запад". За сутки украинские войска потеряли здесь более 360 военных, ББМ, 33 автомобиля, шесть артиллерийских орудий, десять складов боеприпасов и материальных средств.