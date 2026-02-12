Рейтинг@Mail.ru
Российские военные поразили резервы ВСУ в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 12.02.2026 (обновлено: 08:30 12.02.2026)
Российские военные поразили резервы ВСУ в Харьковской области
Российские военные поразили резервы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.02.2026
Российские военные поразили резервы ВСУ в Харьковской области
Расчеты ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо" нанесли удар по району сосредоточения резервов ВСУ на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 12.02.2026
Российские военные поразили резервы ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: ВС РФ поразили "Искандером" резервы ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер"
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Расчеты ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо" нанесли удар по району сосредоточения резервов ВСУ на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также реактивную систему залпового огня и до 20 единиц грузовой автомобильной техники", — сказал собеседник агентства.
Реактивная система залпового огня Град 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"За наглость надо наказывать". Кто каждый день охотится на ВСУ
08:00
Удар пришелся по району у поселка Печенеги, добавил он.
На этом участке фронта действуют подразделения группировок "Север" и "Запад". За сутки украинские войска потеряли здесь более 360 военных, ББМ, 33 автомобиля, шесть артиллерийских орудий, десять складов боеприпасов и материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
