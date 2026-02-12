https://ria.ru/20260212/vsu-2073808356.html
Российские военные поразили резервы ВСУ в Харьковской области
Российские военные поразили резервы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 12.02.2026
Российские военные поразили резервы ВСУ в Харьковской области
Расчеты ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо" нанесли удар по району сосредоточения резервов ВСУ на Харьковском направлении
Российские военные поразили резервы ВСУ в Харьковской области
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Расчеты ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо" нанесли удар по району сосредоточения резервов ВСУ на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник потерял до роты личного состава убитыми и ранеными, а также реактивную систему залпового огня и до 20 единиц грузовой автомобильной техники", — сказал собеседник агентства.
Удар пришелся по району у поселка Печенеги, добавил он.
На этом участке фронта действуют подразделения группировок "Север" и "Запад". За сутки украинские войска потеряли здесь более 360 военных, ББМ, 33 автомобиля, шесть артиллерийских орудий, десять складов боеприпасов и материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями
.