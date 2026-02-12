https://ria.ru/20260212/vsu-2073808164.html
На Сумском направлении отражены две контратаки штурмового полка ВСУ "Арей"
На Сумском направлении отражены две контратаки штурмового полка ВСУ "Арей" - РИА Новости, 12.02.2026
На Сумском направлении отражены две контратаки штурмового полка ВСУ "Арей"
12.02.2026
На Сумском направлении отражены две контратаки штурмового полка ВСУ "Арей"
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска предприняли две безуспешные контратаки на сумском направлении в Краснопольском районе, задействовав подразделения 253-го отдельного штурмового полка "Арей", сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, противник ввел в бой четыре штурмовые группы, однако все попытки продвижения были своевременно выявлены.
"Всего (противник - ред.) задействовал четыре штурмовые группы. Комплексным огневым поражением все атаки отражены", - сообщил собеседник.