На Сумском направлении отражены две контратаки штурмового полка ВСУ "Арей"
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 12.02.2026
На Сумском направлении отражены две контратаки штурмового полка ВСУ "Арей"
На Сумском направлении отражены две контратаки штурмового полка ВСУ "Арей"
Украинские войска предприняли две безуспешные контратаки на сумском направлении в Краснопольском районе, задействовав подразделения 253-го отдельного штурмового
2026
Новости
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
На Сумском направлении отражены две контратаки штурмового полка ВСУ "Арей"

РИА Новости: на Сумском направлении отражены контратаки полка ВСУ "Арей"

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинские войска предприняли две безуспешные контратаки на сумском направлении в Краснопольском районе, задействовав подразделения 253-го отдельного штурмового полка "Арей", сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, противник ввел в бой четыре штурмовые группы, однако все попытки продвижения были своевременно выявлены.
"Всего (противник - ред.) задействовал четыре штурмовые группы. Комплексным огневым поражением все атаки отражены", - сообщил собеседник.
