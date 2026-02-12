Рейтинг@Mail.ru
ВСУ в Родинском прикрывались мирными жителями от российских дронов - РИА Новости, 12.02.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:11 12.02.2026
ВСУ в Родинском прикрывались мирными жителями от российских дронов
Украинские военные в Родинском в ДНР прикрывались мирными жителями, которых согнали в подвал дома, где находились сами, чтобы по нему не били российские дроны
донецкая народная республика
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ в Родинском прикрывались мирными жителями от российских дронов

РИА Новости: ВСУ в Родинском прикрывались мирными жителями от российских дронов

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинские военные в Родинском в ДНР прикрывались мирными жителями, которых согнали в подвал дома, где находились сами, чтобы по нему не били российские дроны, рассказал РИА Новости морпех группировки российских войск "Центр".
Ранее РИА Новости сообщали, что российские морпехи эвакуировали из Родинского мирную жительницу, мужа которой при попытке сбежать расстреляли боевики ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Чеченский батальон" ВСУ на две трети состоит из наемников и украинцев
03:15
"Она нам рассказала свою историю, что они вместе с мужем находились в подвале, куда украинская армия спустила всех местных и находилась рядом с ними для того, чтобы наши дроны, видя с неба мирных жителей, не наносили удар по ВСУ", - рассказал морпех группировки "Центр".
Со слов женщины, отношение к мирным жителям у ВСУ было ужасное, всю еду, которую находили мирные, боевики забирали себе.
Командующий группировкой российских войск "Центр" Валерий Солодчук сообщал об освобождении Родинского в ДНР 27 декабря.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Боец рассказал об уничтожении диверсантов ВСУ под Константиновкой
Вчера, 03:11
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
