ВСУ в Родинском прикрывались мирными жителями от российских дронов

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинские военные в Родинском в ДНР прикрывались мирными жителями, которых согнали в подвал дома, где находились сами, чтобы по нему не били российские дроны, рассказал РИА Новости морпех группировки российских войск "Центр".

"Она нам рассказала свою историю, что они вместе с мужем находились в подвале, куда украинская армия спустила всех местных и находилась рядом с ними для того, чтобы наши дроны, видя с неба мирных жителей, не наносили удар по ВСУ", - рассказал морпех группировки "Центр".