ВСУ в Родинском прикрывались мирными жителями от российских дронов
ВСУ в Родинском прикрывались мирными жителями от российских дронов - РИА Новости, 12.02.2026
ВСУ в Родинском прикрывались мирными жителями от российских дронов
12.02.2026
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
ВСУ в Родинском прикрывались мирными жителями от российских дронов
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинские военные в Родинском в ДНР прикрывались мирными жителями, которых согнали в подвал дома, где находились сами, чтобы по нему не били российские дроны, рассказал РИА Новости морпех группировки российских войск "Центр".
Ранее РИА Новости сообщали, что российские морпехи эвакуировали из Родинского мирную жительницу, мужа которой при попытке сбежать расстреляли боевики ВСУ
.
"Она нам рассказала свою историю, что они вместе с мужем находились в подвале, куда украинская армия спустила всех местных и находилась рядом с ними для того, чтобы наши дроны, видя с неба мирных жителей, не наносили удар по ВСУ", - рассказал морпех группировки "Центр".
Со слов женщины, отношение к мирным жителям у ВСУ было ужасное, всю еду, которую находили мирные, боевики забирали себе.
Командующий группировкой российских войск "Центр" Валерий Солодчук сообщал об освобождении Родинского в ДНР
27 декабря.