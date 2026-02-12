https://ria.ru/20260212/vsu-2073793408.html
ВСУ расстреливали гражданских, пытавшихся сбежать из Родинского
ВСУ расстреливали гражданских, пытавшихся сбежать из Родинского - РИА Новости, 12.02.2026
ВСУ расстреливали гражданских, пытавшихся сбежать из Родинского
Украинские военнослужащие расстреляли мирного жителя в Родинском, который пытался вместе с женой сбежать из подвала дома в сторону российских морпехов,... РИА Новости, 12.02.2026
ВСУ расстреливали гражданских, пытавшихся сбежать из Родинского
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинские военнослужащие расстреляли мирного жителя в Родинском, который пытался вместе с женой сбежать из подвала дома в сторону российских морпехов, рассказал РИА Новости боец морской пехоты.
Бойцы из 336-го полка морской пехоты обнаружили и эвакуировали мирную жительницу города Родинское, мужа которой ранее расстреляли ВСУ
.
"К нам бежала женщина, орала, кричала "помогите". Мы ее быстренько завели в свое убежище, успокоили. Она нам рассказала, что когда она с мужем узнали, что мы рядом, то решили сбежать из подвала к нам, но мужа тут же расстреляли, а ей удалось к нам добраться", - рассказал морпех группировки "Центр".