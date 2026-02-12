Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд отказался отменять пожизненный приговор Шишкану
21:16 12.02.2026
Верховный суд отказался отменять пожизненный приговор Шишкану
Верховный суд отказался отменять пожизненный приговор Шишкану - РИА Новости, 12.02.2026
Верховный суд отказался отменять пожизненный приговор Шишкану
Верховный суд РФ признал законным пожизненный приговор Олегу Медведеву (Шишкану) по делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии,... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T21:16:00+03:00
2026-02-12T21:16:00+03:00
Верховный суд отказался отменять пожизненный приговор Шишкану

Верховный суд признал пожизненный приговор Шишкану законным

© РИА Новости / Евгений Биятов
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным пожизненный приговор Олегу Медведеву (Шишкану) по делу об убийствах и занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Коллегия по делам военнослужащих, рассмотрев уголовное дело по кассационным жалобам осужденных, не нашла оснований для смягчения наказания", - сообщил собеседник агентства.
Как ранее сообщила РИА Новости адвокат фигуранта Елена Сенина, в жалобе защита просила отменить приговор и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
В июне 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Медведева, известного как Шишкан, к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Само дело рассматривали в закрытом формате. Апелляционный военный суд в начале 2025 года признал приговор Медведеву законным.
Фигурантами дела, помимо Шишкана, проходили ещё 17 человек, они получили наказания от пожизненного лишения свободы до условного срока.
Приговор был вынесен на основе обвинительного вердикта присяжных. Было установлено, что ранее не судимый Медведев и соучастники убили гендиректора ЗАО "Племзавод Раменское", депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову, и трех ее родственников, чтобы завладеть земельными участками завода.
Кроме того, для финансирования преступного сообщества Медведева его участники вымогали у предпринимателей в Подмосковье деньги, совершали убийства для устранения конкуренции в сфере добычи природных ископаемых, причиняли вред здоровью различной тяжести и поджигали имущество лиц, отказавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подчиненных.
В зависимости от роли каждого фигуранты дела были признаны виновными в совершении таких преступлений, как бандитизм, убийства, вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, занятие высшего положения в преступной иерархии.
