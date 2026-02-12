Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье врачи спасли девочку, принявшую ванну с телефоном
13:27 12.02.2026 (обновлено: 14:02 12.02.2026)
В Подмосковье врачи спасли девочку, принявшую ванну с телефоном
В Подмосковье врачи спасли девочку, принявшую ванну с телефоном
московская область (подмосковье)
В Подмосковье врачи спасли девочку, принявшую ванну с телефоном

В Подмосковье после электротравмы спасли девочку, принявшую ванну с телефоном

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли девочку, которая приняла ванну с телефоном и получила электротравму, сейчас пациентка выписана из больницы, ее жизни ничего не угрожает, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, дома 14-летняя девочка принимала ванну вместе с телефоном. Когда заряд смартфона был на исходе, она подключила его к портативному зарядному устройству и продолжила принимать ванну. После попадания воды на провод девочка получила электротравму.
"В течение 15 минут у девочки наблюдались эпизоды синкопальных состояний — это внезапная кратковременная потеря сознания с утратой мышечного тонуса, вызванная кратковременным снижением кровоснабжения головного мозга. Обычно через 4-5 дней у пациентов после полученной электротравмы могут наблюдаться нарушения ритма сердца. При поступлении девочку осмотрела бригада врачей в составе травматолога, кардиолога, реаниматолога и педиатра. После обработки ожоговых ран мы госпитализировали пациентку в кардиологическое отделение для комплексной оценки внутрисердечной гемодинамики и определения тактики лечения. К счастью, изменений со стороны сердца не было", – рассказала заведующая кардиологическим отделением Центра Рошаля Альфия Дроздова, слова которой приводятся в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, сейчас девочка уже выписана из больницы, её жизни и здоровью ничего не угрожает.
В Москве врачи спасли подростка после укуса ядовитой змеи
