В Подмосковье врачи спасли девочку, принявшую ванну с телефоном

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли девочку, которая приняла ванну с телефоном и получила электротравму, сейчас пациентка выписана из больницы, ее жизни ничего не угрожает, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, дома 14-летняя девочка принимала ванну вместе с телефоном. Когда заряд смартфона был на исходе, она подключила его к портативному зарядному устройству и продолжила принимать ванну. После попадания воды на провод девочка получила электротравму.

"В течение 15 минут у девочки наблюдались эпизоды синкопальных состояний — это внезапная кратковременная потеря сознания с утратой мышечного тонуса, вызванная кратковременным снижением кровоснабжения головного мозга. Обычно через 4-5 дней у пациентов после полученной электротравмы могут наблюдаться нарушения ритма сердца. При поступлении девочку осмотрела бригада врачей в составе травматолога, кардиолога, реаниматолога и педиатра. После обработки ожоговых ран мы госпитализировали пациентку в кардиологическое отделение для комплексной оценки внутрисердечной гемодинамики и определения тактики лечения. К счастью, изменений со стороны сердца не было", – рассказала заведующая кардиологическим отделением Центра Рошаля Альфия Дроздова, слова которой приводятся в сообщении