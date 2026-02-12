Мужчина-предприниматель работает за ноутбуком в офисе. Архивное фото

Врач рассказал, какие анализы нужно сдавать мужчинам после 40 лет

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Мужчинам после сорока лет рекомендуется сдавать анализы на уровень тестостерона, глюкозы и гормоны щитовидной железы для контроля репродуктивного здоровья, заявил РИА Новости врач-уролог, андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета Дмитрий Королев.

День репродуктивного здоровья отмечается по всему миру 12 февраля.

"Во-первых, уровень тестостерона, а именно общий свободный тестостерон. Уровень глюкозы, гликозилированный гемоглобин, который может непосредственно влиять на состояние сосудов полового члена и на эрекцию. Также врачи рекомендуют смотреть гормоны щитовидной железы и онкомаркеры. "Любимый" онкомаркер урологов – ПСА", - сказал Королев.