Врач рассказал, какие анализы нужно сдавать мужчинам после 40 лет
Врач рассказал, какие анализы нужно сдавать мужчинам после 40 лет
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Мужчинам после сорока лет рекомендуется сдавать анализы на уровень тестостерона, глюкозы и гормоны щитовидной железы для контроля репродуктивного здоровья, заявил РИА Новости врач-уролог, андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета Дмитрий Королев.
День репродуктивного здоровья отмечается по всему миру 12 февраля.
"Во-первых, уровень тестостерона, а именно общий свободный тестостерон. Уровень глюкозы, гликозилированный гемоглобин, который может непосредственно влиять на состояние сосудов полового члена и на эрекцию. Также врачи рекомендуют смотреть гормоны щитовидной железы и онкомаркеры. "Любимый" онкомаркер урологов – ПСА", - сказал Королев.
Врач отметил, что помимо вышеперечисленных анализов мужчинам нужно пройти пальцевое ректальное исследование у врача-уролога. Оно позволяет диагностировать либо аденому, либо рак предстательной железы с высокой степенью достоверности.