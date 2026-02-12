Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, какие анализы нужно сдавать мужчинам после 40 лет
09:43 12.02.2026
Врач рассказал, какие анализы нужно сдавать мужчинам после 40 лет
Врач рассказал, какие анализы нужно сдавать мужчинам после 40 лет
Мужчинам после сорока лет рекомендуется сдавать анализы на уровень тестостерона, глюкозы и гормоны щитовидной железы для контроля репродуктивного здоровья,... РИА Новости, 12.02.2026
Врач рассказал, какие анализы нужно сдавать мужчинам после 40 лет

Врач Королев: мужчинам после 40 лет нужно сдавать анализ на уровень тестостерона

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Мужчинам после сорока лет рекомендуется сдавать анализы на уровень тестостерона, глюкозы и гормоны щитовидной железы для контроля репродуктивного здоровья, заявил РИА Новости врач-уролог, андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета Дмитрий Королев.
День репродуктивного здоровья отмечается по всему миру 12 февраля.
"Во-первых, уровень тестостерона, а именно общий свободный тестостерон. Уровень глюкозы, гликозилированный гемоглобин, который может непосредственно влиять на состояние сосудов полового члена и на эрекцию. Также врачи рекомендуют смотреть гормоны щитовидной железы и онкомаркеры. "Любимый" онкомаркер урологов – ПСА", - сказал Королев.
Врач отметил, что помимо вышеперечисленных анализов мужчинам нужно пройти пальцевое ректальное исследование у врача-уролога. Оно позволяет диагностировать либо аденому, либо рак предстательной железы с высокой степенью достоверности.
