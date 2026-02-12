В администрации президента призвали воспитывать детей на примере героев СВО

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Воспитывать современное поколение детей необходимо на примерах героев спецоперации, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
В четверг в Москве, на площадке Национального центра "Россия", проходит форум в рамках кинопремии "Герои большой страны".
«
"Мы знаем, что воспитание возможно только на примерах. С одной стороны, мы сейчас живем в уникальное время, потому что эти примеры живьем ходят среди нас - герои специальной операции. Есть возможность их увидеть, с ними пообщаться, к ним прикоснуться. Они существуют", - сказал Новиков в ходе пленарной дискуссии "Герои кино - архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет".
Новиков в качестве примеров героев СВО, с которых дети могли бы брать пример, привел председателя правления "Движения первых" Артура Орлова, начальника главного штаба Юнармии Владислава Головина, а также командира центра "ВОИН" Андраника Гаспаряна.
Кинопремия "Герои большой страны" учреждена Фондом развития культуры и кинематографии "Страна" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году. С тех пор она раз в два года отмечает проекты, которые показывают сильные человеческие истории, поднимают важные ценностные вопросы и создают образы героев-современников. В этом году на кинопремию были заявлены 532 проекта. В шорт-лист по критериям "индустриального качества" и "17 ценностей — образ героя" вошли 55 фильмов и сериалов.
