Рейтинг@Mail.ru
В администрации президента призвали воспитывать детей на примере героев СВО - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 12.02.2026 (обновлено: 20:23 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/vospitanie-2074010477.html
В администрации президента призвали воспитывать детей на примере героев СВО
В администрации президента призвали воспитывать детей на примере героев СВО - РИА Новости, 12.02.2026
В администрации президента призвали воспитывать детей на примере героев СВО
Воспитывать современное поколение детей необходимо на примерах героев спецоперации, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T19:10:00+03:00
2026-02-12T20:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
москва
сергей новиков
юнармия
президентский фонд культурных инициатив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20250722/vystavka-2030642005.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, сергей новиков, юнармия, президентский фонд культурных инициатив
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Москва, Сергей Новиков, Юнармия, Президентский фонд культурных инициатив
В администрации президента призвали воспитывать детей на примере героев СВО

Новиков: воспитывать современное поколение детей надо на примерах героев СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Воспитывать современное поколение детей необходимо на примерах героев спецоперации, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
В четверг в Москве, на площадке Национального центра "Россия", проходит форум в рамках кинопремии "Герои большой страны".
«
"Мы знаем, что воспитание возможно только на примерах. С одной стороны, мы сейчас живем в уникальное время, потому что эти примеры живьем ходят среди нас - герои специальной операции. Есть возможность их увидеть, с ними пообщаться, к ним прикоснуться. Они существуют", - сказал Новиков в ходе пленарной дискуссии "Герои кино - архитекторы будущего. Страна и мир через 30 лет".
Новиков в качестве примеров героев СВО, с которых дети могли бы брать пример, привел председателя правления "Движения первых" Артура Орлова, начальника главного штаба Юнармии Владислава Головина, а также командира центра "ВОИН" Андраника Гаспаряна.
Кинопремия "Герои большой страны" учреждена Фондом развития культуры и кинематографии "Страна" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2021 году. С тех пор она раз в два года отмечает проекты, которые показывают сильные человеческие истории, поднимают важные ценностные вопросы и создают образы героев-современников. В этом году на кинопремию были заявлены 532 проекта. В шорт-лист по критериям "индустриального качества" и "17 ценностей — образ героя" вошли 55 фильмов и сериалов.
Уличная фотовыставка Герои нашего времени. Театральные деятели на СВО - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В центре Москвы открылась уличная фотовыставка "Герои нашего времени"
22 июля 2025, 15:41
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМоскваСергей НовиковЮнармияПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала