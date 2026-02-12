Экс-депутата Вороновского госпитализировали из СИЗО

Представитель Вороновского попросила судью отложить заседание до конца февраля для того, чтобы экс-депутат имел возможность принять участие в последующих процессах. При этом никаких подтверждающих документов суду предоставлено не было.

Согласно исковым материалам, Вороновский распределял бюджетные средства на строительно-дорожные работы по своему усмотрению, а к своему замыслу привлекал подконтрольных лиц. Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки.