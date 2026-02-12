https://ria.ru/20260212/voronovskiy--2073977277.html
Экс-депутата Вороновского госпитализировали из СИЗО
Экс-депутат Госдумы РФ Анатолий Вороновский госпитализирован, заявила его представитель Галина Калинченко в Центральном районном суде Сочи, где слушается дело...
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
анатолий вороновский
госдума рф
генеральная прокуратура рф
московский городской суд
россия
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край, Анатолий Вороновский, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд
СОЧИ, 12 фев – РИА Новости. Экс-депутат Госдумы РФ Анатолий Вороновский госпитализирован, заявила его представитель Галина Калинченко в Центральном районном суде Сочи, где слушается дело по иску Генпрокуратуры России.
Арестованный по делу о взяточничестве бывший депутат ГД Вороновский
в конце января в Мосгорсуде
заявлял, что может "не выдержать" в СИЗО до конца следствия из-за состояния здоровья. Он также сообщал, что проходит обследование в тюремной больнице.
«
"Его госпитализировали в медчасть. Он в больнице", - сказала представитель.
Представитель Вороновского попросила судью отложить заседание до конца февраля для того, чтобы экс-депутат имел возможность принять участие в последующих процессах. При этом никаких подтверждающих документов суду предоставлено не было.
Согласно исковым материалам, Вороновский распределял бюджетные средства на строительно-дорожные работы по своему усмотрению, а к своему замыслу привлекал подконтрольных лиц. Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки.
Генпрокуратура РФ
ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края
Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Как следует из документов, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.