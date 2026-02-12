Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутата Вороновского госпитализировали из СИЗО - РИА Новости, 12.02.2026
17:46 12.02.2026
Экс-депутата Вороновского госпитализировали из СИЗО
Экс-депутата Вороновского госпитализировали из СИЗО - РИА Новости, 12.02.2026
Экс-депутата Вороновского госпитализировали из СИЗО
Экс-депутат Госдумы РФ Анатолий Вороновский госпитализирован, заявила его представитель Галина Калинченко в Центральном районном суде Сочи, где слушается дело... РИА Новости, 12.02.2026
происшествия
россия
сочи
краснодарский край
анатолий вороновский
госдума рф
генеральная прокуратура рф
московский городской суд
россия
сочи
краснодарский край
происшествия, россия, сочи, краснодарский край, анатолий вороновский, госдума рф, генеральная прокуратура рф, московский городской суд
Происшествия, Россия, Сочи, Краснодарский край, Анатолий Вороновский, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд
Экс-депутата Вороновского госпитализировали из СИЗО

Проходящего по делу о взятке экс-депутата ГД РФ Вороновского госпитализировали

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкБывший депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вороновский
Бывший депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Бывший депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вороновский. Архивное фото
СОЧИ, 12 фев – РИА Новости. Экс-депутат Госдумы РФ Анатолий Вороновский госпитализирован, заявила его представитель Галина Калинченко в Центральном районном суде Сочи, где слушается дело по иску Генпрокуратуры России.
Арестованный по делу о взяточничестве бывший депутат ГД Вороновский в конце января в Мосгорсуде заявлял, что может "не выдержать" в СИЗО до конца следствия из-за состояния здоровья. Он также сообщал, что проходит обследование в тюремной больнице.
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Приставы арестовывают компании по иску к экс-депутату Вороновскому
2 февраля, 01:16
«
"Его госпитализировали в медчасть. Он в больнице", - сказала представитель.
Представитель Вороновского попросила судью отложить заседание до конца февраля для того, чтобы экс-депутат имел возможность принять участие в последующих процессах. При этом никаких подтверждающих документов суду предоставлено не было.
Согласно исковым материалам, Вороновский распределял бюджетные средства на строительно-дорожные работы по своему усмотрению, а к своему замыслу привлекал подконтрольных лиц. Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки.
Генпрокуратура РФ ранее подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата законодательного собрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Как следует из документов, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Экс-депутат Госдумы Вороновский оформлял имущество на сына и жену
20 января, 23:53
 
ПроисшествияРоссияСочиКраснодарский крайАнатолий ВороновскийГосдума РФГенеральная прокуратура РФМосковский городской суд
 
 
