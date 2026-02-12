Орбан публично пошутил над Украиной

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в шутливой форме согласился "подбросить" Украину в ЕС, пишет газета Magyar Nemzet.
"Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?" — сыронизировал политик.
Он заверил, что правительство Венгрии сделает все, чтобы деньги избирателей не отправились на Украину, а были использованы на благо страны.
"Пока у нас есть национальное правительство и сильная народная социальная поддержка, мы сможем заблокировать их (Еврокомиссии. — Прим. Ред.) план и сохранить деньги, за которые работали венгры", — приводит его слова газета.
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что Орбан может проиграть выборы в апреле.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
