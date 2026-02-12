Рейтинг@Mail.ru
Орбан публично пошутил над Украиной - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/vengriya-2073810289.html
Орбан публично пошутил над Украиной
Орбан публично пошутил над Украиной - РИА Новости, 12.02.2026
Орбан публично пошутил над Украиной
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в шутливой форме согласился "подбросить" Украину в ЕС, пишет газета Magyar Nemzet. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T07:22:00+03:00
2026-02-12T07:22:00+03:00
в мире
украина
венгрия
европа
виктор орбан
петер сийярто
владимир зеленский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
https://ria.ru/20260211/orban-2073602474.html
https://ria.ru/20260209/orban-2073278095.html
https://ria.ru/20260205/tramp-2072568049.html
украина
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, европа, виктор орбан, петер сийярто, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, politico
В мире, Украина, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico
Орбан публично пошутил над Украиной

Magyar Nemzet: Орбан пошутил, что подбросит украинцев в ЕС автостопом

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в шутливой форме согласился "подбросить" Украину в ЕС, пишет газета Magyar Nemzet.
Выступая перед избирателями на предвыборном митинге, Орбан ответил шуткой на вопрос о стремлении Украины в ЕС. Одна из избирательниц поинтересовалась у Орбана что он сделает с украинцами, которые рвутся в Европу.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Орбан осудил план ЕС частично принять Украину
Вчера, 11:18
"Если они не будут пинать бок машины, я их подвезу. Вы тоже едете в Брюссель?" — сыронизировал политик.
Он заверил, что правительство Венгрии сделает все, чтобы деньги избирателей не отправились на Украину, а были использованы на благо страны.
"Пока у нас есть национальное правительство и сильная народная социальная поддержка, мы сможем заблокировать их (Еврокомиссии. — Прим. Ред.) план и сохранить деньги, за которые работали венгры", — приводит его слова газета.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Венгрия не отправит свою молодежь на Украину, заявил Орбан
9 февраля, 18:45
Газета Politico ранее сообщила, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что Орбан может проиграть выборы в апреле.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Президент США Дональд Трамп выступает на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Трамп заявил о поддержке Орбана на выборах
5 февраля, 21:08
 
В миреУкраинаВенгрияЕвропаВиктор ОрбанПетер СийяртоВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕврокомиссияPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала