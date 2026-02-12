Родригес заявила, что Мачадо придется ответить перед Венесуэлой

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо придется ответить перед страной за призывы к военной интервенции.

Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.