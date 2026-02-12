Рейтинг@Mail.ru
Родригес заявила, что Мачадо придется ответить перед Венесуэлой - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 12.02.2026
https://ria.ru/20260212/venesuela-2073968613.html
Родригес заявила, что Мачадо придется ответить перед Венесуэлой
Родригес заявила, что Мачадо придется ответить перед Венесуэлой - РИА Новости, 12.02.2026
Родригес заявила, что Мачадо придется ответить перед Венесуэлой
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо придется ответить перед страной за... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T17:22:00+03:00
2026-02-12T17:22:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
мария корина мачадо
николас мадуро
дональд трамп
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066203550_0:14:2204:1254_1920x0_80_0_0_c75611d2576f9c0abc474fac8a70b0ec.jpg
https://ria.ru/20260208/machado-2073005248.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066203550_244:0:2204:1470_1920x0_80_0_0_c0a16fdcf30adcb8bec8e1b600703301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), мария корина мачадо, николас мадуро, дональд трамп, nbc
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Мария Корина Мачадо, Николас Мадуро, Дональд Трамп, NBC
Родригес заявила, что Мачадо придется ответить перед Венесуэлой

Родригес: Мачадо придется ответить перед Венесуэлой за призывы к интервенции

© AP Photo / Matias DelacroixДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Делси Родригес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо придется ответить перед страной за призывы к военной интервенции.
Мачадо 16 января отдала свою Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу, который в начале января инициировал арест президента страны Николаса Мадуро. В конце января в соцсети X Мачадо заявила о намерении в ближайшее время вернуться в Венесуэлу для участия в политических трансформациях и "строительстве новой страны".
"Что касается её возвращения в страну, ей придется ответить перед Венесуэлой. Почему она призывала к военной интервенции, почему она призывала к санкциям против Венесуэлы и почему она приветствовала действия, произошедшие в начале января", - заявила Родригес в интервью телеканалу NBC.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для США.
Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
США считают Мачадо помехой их целям в Венесуэле, пишет Politico
8 февраля, 13:35
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Мария Корина МачадоНиколас МадуроДональд ТрампNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала