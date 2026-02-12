Родригес заявила, что Мачадо придется ответить перед Венесуэлой

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо придется ответить перед страной за призывы к военной интервенции.
Мачадо 16 января отдала свою Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу, который в начале января инициировал арест президента страны Николаса Мадуро. В конце января в соцсети X Мачадо заявила о намерении в ближайшее время вернуться в Венесуэлу для участия в политических трансформациях и "строительстве новой страны".
"Что касается её возвращения в страну, ей придется ответить перед Венесуэлой. Почему она призывала к военной интервенции, почему она призывала к санкциям против Венесуэлы и почему она приветствовала действия, произошедшие в начале января", - заявила Родригес в интервью телеканалу NBC.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для США.
Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
