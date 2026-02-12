Оргкомитет ВЭФ назвал даты проведения форума в 2026 году

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке в 2026 году пройдет с 1 по 4 сентября, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.
"Восточный экономический форум состоится с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке. Он стал главной площадкой координации развития региона и привлечения инвестиций, где формируются управленческие решения и механизмы, которые затем воплощаются в конкретные проекты – от территорий опережающего развития и мастер-планов городов до новых предприятий, инфраструктуры и социальных объектов. Развитие Дальнего Востока определено президентом России национальным приоритетом, и последние 10 лет форум способствует достижению высоких показателей развития макрорегиона", – подчеркнул Кобяков, его слова приводятся в релизе Фонда "Росконгресс".
Путин утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ
4 ноября 2025, 12:58