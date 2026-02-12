Оргкомитет ВЭФ назвал даты проведения форума в 2026 году

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке в 2026 году пройдет с 1 по 4 сентября, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.